Интернет-магазин Polaris объявляет скидку 30% на раздел Посуда.

Промокод: 1707

Cроки проведения акции 16 – 23 июля 2019

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Ссылка на раздел Посуда

*Скидка рассчитывается от полной стоимости товара. Скидки не суммируются * Количество товаров по акции ограничено

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