Интернет-магазин Polaris объявляет скидку 30% на раздел Посуда
Промокод: 1707
Фото: компания Polaris
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Интернет-магазин Polaris объявляет скидку 30% на раздел Посуда.
Промокод: 1707
Cроки проведения акции 16 – 23 июля 2019
Ссылка на интернет-магазин.
Ссылка на раздел Посуда
*Скидка рассчитывается от полной стоимости товара. Скидки не суммируются * Количество товаров по акции ограничено
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ИСТОЧНИК KP.RU