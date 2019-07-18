Красота и здоровье: в интернете-магазине Polaris скидка в 30%
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Фото: компаний Polaris
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Интернет-магазин Polaris запустил акцию для своих клиентов. С 16 по 22 июля 2019 года в разделе «Красота и здоровье» покупатели могут воспользоваться скидкой в размере 30%.
Для использования скидки достаточно ввести промокод 1607.
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Ссылка на раздел Красота и здоровье
*Скидка рассчитывается от полной стоимости товара. Скидки не суммируются * Количество товаров по акции ограничено
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ИСТОЧНИК KP.RU