2019-07-19T11:37:14+03:00
Экономика

Красота и здоровье: в интернете-магазине Polaris скидка в 30%

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Фото: компаний PolarisФото: компаний Polaris
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Интернет-магазин Polaris запустил акцию для своих клиентов. С 16 по 22 июля 2019 года в разделе «Красота и здоровье» покупатели могут воспользоваться скидкой в размере 30%.

Для использования скидки достаточно ввести промокод 1607.

Ссылка на интернет-магазин.

Ссылка на раздел Красота и здоровье

*Скидка рассчитывается от полной стоимости товара. Скидки не суммируются * Количество товаров по акции ограничено

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ИСТОЧНИК KP.RU

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