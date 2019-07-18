Красота и здоровье: в интернете-магазине Polaris скидка в 30%

Интернет-магазин Polaris запустил акцию для своих клиентов. С 16 по 22 июля 2019 года в разделе «Красота и здоровье» покупатели могут воспользоваться скидкой в размере 30%.

Для использования скидки достаточно ввести промокод 1607.

Ссылка на интернет-магазин.

Ссылка на раздел Красота и здоровье

*Скидка рассчитывается от полной стоимости товара. Скидки не суммируются * Количество товаров по акции ограничено

Дополнительное спецпредложение!

Бесплатная курьерская доставка по Москве и Московской области при покупке от 3000 рублей. Бесплатная доставка до пункта самовывоза в Вашем городе при покупке от 3000 рублей.