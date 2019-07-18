Замужняя 33-летняя Наталья – типичная ипотечница в УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) провел исследование и выявил самые распространенные имена среди клиентов, взявших ипотеку. Также анализу подверглись социально-демографические характеристики, такие как возраст, семейное положение клиентов и их знаки зодиака.

Как показала статистика, среди женщин-ипотечниц самые популярные имена — Наталья, Елена, Татьяна и Ольга. А среди мужчин наиболее популярны имена Александр, Сергей, Алексей и Евгений.

Мужчины и женщины связывают свою жизнь с ипотекой примерно в одном возрасте: прекрасный пол чаще всего обращается за кредитом на покупку жилья в 33 года, а сильный — в 32. Но при этом дамы также активно берут ипотеку и в возрасте 50-55 лет.

- Как правило, люди вступают в брак в 25-26 лет, а к 30-ти у многих уже есть дети. Примерно в этом же возрасте семейные пары созревают для решения жилищного вопроса: кто-то берет ипотеку для того, чтобы обзавестись первым уютным гнездышком, а кто-то — чтобы расширить жилплощадь, — комментирует директор по созданию розничных продуктов УБРиР Евгений Шитиков.

Наибольшая доля клиентов, оформивших ипотеку, — это семейные люди. Примечательно, что среди пар, состоящих в браке, в 57% случаев ипотека оформляется на мужчин. А среди клиентов, не связанных узами брака, ипотеку чаще всего склонны брать женщины, их оказалось 68%.

- Свободные женщины чаще являются самодостаточными, и их уровень дохода довольно высокий. Поэтому вопросы с покупкой недвижимости они решают быстро и всю ответственность за выплату долга берут на себя. А в семейных парах мужчина, как правило, является более платежеспособным, поэтому бремя ипотечных платежей ложится на его плечи, — рассуждает Евгений Шитиков.

Интересно, что по знакам зодиака к оформлению ипотеки чаще прибегают Львы, Близнецы и Овны. А реже всех с ипотекой связываются представители знака Весов. По статистике УБРиР, люди, рожденные с 23 сентября по 23 октября, совершили на 20% ипотечных сделок меньше по сравнению со средними значениями.

- Если верить гороскопам, то Львы — это люди, которые хотят получить от жизни все и сразу. Думаю, что и при покупке недвижимости они руководствуются тем же правилом, и если им нужно улучшить жилищные условия, они сразу же это делают. Весы к решению каждого вопроса стараются подходить взвешенно. Иногда на принятие решения могут уходить месяцы или даже годы, а за это время многие умудряются накопить необходимую сумму, чтобы решить квартирный вопрос своими силами, не прибегая к ипотеке, — предположил эксперт.