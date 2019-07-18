«Привет из Тагила!»: как уральцы развлекаются в Инстаграме Леди Гаги
Все-таки сплоченный у нас народ – своих в обиду не дадим это точно. И инстаграм американской певицы Леди Гаги это в очередной раз подтверждает. Новость о том, что голливудский актер Брэдли Купер («Мальчишник в Вегасе», «Области тьмы», - Ред.) развелся с российской моделью Ириной Шейк и ушел от нее к Гаге так всполошила российских пользователей Интернета, что они, будто сговорившись, бросились писать гневные комментарии на страничку певицы.
А потом принялись просто шутить, делиться рецептами и объявлениями. Сейчас почти каждый пост в инстаграме Гаги сопровождается сотнями российских комментариев. Отличились там и уральцы.
«Не пошла сегодня на работу. Вчера укусила мошка в губу. Меня раздуло. Каменск-Уральский привет!»
«С Днем работника торговли! Всех! Привет из Тагила!»
«Кто-нибудь знает, как попасть в садик в Академическом?»
Фото: instagram.com/ladygaga/
А вот жители Среднеуральска решили использовать страничку американской знаменитости, чтобы решить свои дорожные проблемы.
«Товарищи садоводы из Среднеуральска! Машины на проходе не ставить! Вчера какой-то миникупер всем поперек дороги встал!!! И оперативно сдаем взносы за сотку кассиру!»
Другие использовали инстаграм певицы, как площадку для объявлений о поиске вакансий.
«Екатеринбург! Ищу подработку на выходные в августе, очень надо денег ипотеку выплатить!»
«Екатеринбург, обучение Bellydance в центре города! Подробности в Директ»
Уж не знаем, понимает ли Леди Гага то, что у нее пишут на страничке россияне. Но, думаем, при случае Брэдли Купер ей переведет. Ведь у него с Ириной Шейк подрастает дочь, ради которой актер разучил песенки из детских мультфильмов – из «Фиксиков», например.
Фото: instagram.com/ladygaga/
Фото: instagram.com/ladygaga/
Фото: instagram.com/ladygaga/
Фото: instagram.com/ladygaga/
ИСТОЧНИК KP.RU
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