«Привет из Тагила!»: как уральцы развлекаются в Инстаграме Леди Гаги

Все-таки сплоченный у нас народ – своих в обиду не дадим это точно. И инстаграм американской певицы Леди Гаги это в очередной раз подтверждает. Новость о том, что голливудский актер Брэдли Купер («Мальчишник в Вегасе», «Области тьмы», - Ред.) развелся с российской моделью Ириной Шейк и ушел от нее к Гаге так всполошила российских пользователей Интернета, что они, будто сговорившись, бросились писать гневные комментарии на страничку певицы.

А потом принялись просто шутить, делиться рецептами и объявлениями. Сейчас почти каждый пост в инстаграме Гаги сопровождается сотнями российских комментариев. Отличились там и уральцы.

«Не пошла сегодня на работу. Вчера укусила мошка в губу. Меня раздуло. Каменск-Уральский привет!»

«С Днем работника торговли! Всех! Привет из Тагила!»

«Кто-нибудь знает, как попасть в садик в Академическом?»

Фото: instagram.com/ladygaga/

А вот жители Среднеуральска решили использовать страничку американской знаменитости, чтобы решить свои дорожные проблемы.

«Товарищи садоводы из Среднеуральска! Машины на проходе не ставить! Вчера какой-то миникупер всем поперек дороги встал!!! И оперативно сдаем взносы за сотку кассиру!»

Другие использовали инстаграм певицы, как площадку для объявлений о поиске вакансий.

«Екатеринбург! Ищу подработку на выходные в августе, очень надо денег ипотеку выплатить!»

«Екатеринбург, обучение Bellydance в центре города! Подробности в Директ»

Уж не знаем, понимает ли Леди Гага то, что у нее пишут на страничке россияне. Но, думаем, при случае Брэдли Купер ей переведет. Ведь у него с Ириной Шейк подрастает дочь, ради которой актер разучил песенки из детских мультфильмов – из «Фиксиков», например.

Фото: instagram.com/ladygaga/

Фото: instagram.com/ladygaga/

Фото: instagram.com/ladygaga/