Екатеринбург вошел в десятку российских городов с самым грязным воздухом

Очередной повод для «гордости» подкинули уральцам сотрудники Greenpeace. Сегодня они опубликовали рейтинг российских городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха диоксидом азота. Данные они собирали при помощи спутников проекта Tropomi с июня 2018 по май 2019 года. Екатеринбург в этом рейтинге на шестом месте, аккурат между Красноярском и Нижним Новгородом.

- Верхние строчки рейтинга заняли Москва и Санкт-Петербург, где загрязнение обусловлено транспортом, - сообщают в Greenpeace.

Для понимания, диоксид азота - это продукт горения топлива. За его появление в основном отвечает автотранспорт. И по концентрации этого самого диоксида азота можно в целом говорить о том, насколько у нас загрязненный воздух.

- Российское отделение Greenpeace выступает за введение в крупных городах зон с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса, - добавляют в Greenpeace.