Акция #ДоброВГород идет по городам Свердловской области

На территории Свердловской области в рамках реализации регионального сегмента национального проекта «Здравоохранение» проходит уникальная акция #ДоброВГород. Она направлена на то, чтобы люди обратили внимание на свое здоровье и за один день получили качественные медицинские исследования.

12 июля #Добро пришло в город Талица. В мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

ВРАЧИ НУЖНЫ ВЕЗДЕ

В первую очередь Людмила Бабушкина и Андрей Цветков обсудили развитие Талицкой центральной районной больницы. Ежегодно здесь проходит лечение 650 - 700 пациентов, на 80 % это дети младшего дошкольного возраста. Больница была построена еще в 1961 году и до сих пор ее как следует не ремонтировали. Недаром пациенты жалуются на некомфортные условия пребывания.

Чтобы исправить ситуацию, на первоочередные мероприятия министерством здравоохранения Свердловской области будут выделены средства в размере 386 тысяч рублей. На эти деньги будут заменены системы холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения и вентиляции, оконные блоки, частично отремонтируют помещения.

Обсуждался вопрос технического оснащения хирургического отделения. В итоге к 2020 году медицинскому учреждению будут выделены стойки для проведения эндоскопических хирургических операций.

Людмила Бабушкина и Андрей Цветков на диагностической площадке #ДОБРОВГОРОД в Талице. Фото: Станислав Мишенькин

Но и это еще не все. В больнице работают молодые специалисты-медики супруги Килиян. Глава семьи - молодой врач-травматолог. Для привлечения этих молодых квалифицированных специалистов администрацией муниципального образования было принято решение выделить им современный коттедж в Талице.

Людмила Бабушкина и Андрей Цветков побывали в гостях у супругов Килиян и вручили им подарок на новоселье.

ЭТО ПОДАРОК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Важной составляющей визита стали масштабные диагностические и профилактические мероприятия в ходе работы регионального проекта «С заботой о здоровье» в рамках Всероссийского проекта #ДоброВГород.

Жители Талицы прошли обследования на передвижных аппаратах: флюорографе, маммографе, комплексе «Диагностика», получив рекомендации профильных специалистов Свердловской областной клинической больницы № 1. Пациентов приняли эндокринолог, отоларинголог, уролог, нефролог, офтальмолог, кардиолог и сосудистый хирург из СОКБ № 1, а также гинеколог Талицкой ЦРБ и оптометрист Свердловского областного медицинского колледжа. На передвижном комплексе «Стоматология» с пациентами работала стоматолог Шалинской ЦГБ.

Фото: Станислав Мишенькин

- Национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография» стали драйверами развития областного здравоохранения: больницы обеспечиваются современным оборудованием, в территориях появляются высокопрофессиональные специалисты, меняются принципы работы медорганизаций - они становятся бережливыми, - говорит министр здравоохранения Андрей Цветков.

При поддержке волонтеров большая работа была проведена с маломобильными гражданами: специалисты посетили каждого пациента, который проходит диспансерное наблюдение на дому. А это инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.

По особой программе работал кардиопост: все желающие могли измерить артериальное давление, пульс, получить необходимые консультации.

- В Талице центральная районная больница первого уровня. Для того чтобы пройти обследования по выявлению кардиологических или онкологических заболеваний, жителям необходимо ехать в Ирбит или Каменск-Уральский за сто, двести километров, - объясняет Людмила Бабушкина. - Мероприятия проекта «#ДОБРОВГОРОД» - это большой подарок жителям Талицы. Очень важно, что на современном медицинском оборудовании работают специалисты высочайшего уровня и пациенты получат их рекомендации. Сегодня обследование прошли триста жителей Талицкого городского округа. В рамках визита министра здравоохранения в город мы обсудили развитие местных лечебных учреждений - Центральной районной больницы и больницы восстановительного лечения «Маян». Думаю, что жители Талицы уже в скором времени увидят результаты достигнутых договоренностей