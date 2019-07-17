2019-07-17T16:50:56+03:00
Экономика

На ВИЗ-Стали подвели итоги летней спартакиады

Все победители и призеры получили денежные призы и дипломы
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Участники супермарафона. Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиУчастники супермарафона. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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На ВИЗ-Стали завершилась летняя корпоративная спартакиада, посвященная Дню металлурга. В программу традиционного спортивного праздника вошли легкоатлетическая эстафета, командные состязания по перетягиванию каната, личные первенства по подтягиванию на турнике, настольному теннису, шахматам, гиревому спорту.

В легкоатлетическом кроссе состоялся мужской и женский забег. В личном зачете у мужчин победил термист проката и труб цеха холодной прокатки Валентин Кирпун. Среди девушек первой финишировала экономист отдела анализа и планирования Александра Замолоцких.

Перетягивание каната. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Перетягивание каната. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

В соревнованиях по гиревому спорту металлурги поднимали гирю весом 24 кг поочередно правой и левой рукой. В категории свыше 85 кг сильнейшим оказался электрогазосварщик цеха по ремонту металлургического оборудования Алексей Мальцев. В весовой категории до 85 кг лучший результат показал мастер цеха сервисного ремонта Василий Шавкунов. Кроме этой победы он одержал еще одну, став лидером по подтягиванию на перекладине. Среди девушек лучший результат в этом состязании показала начальник отдела делопроизводства Ольга Валитова.

Участник кросса. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Участник кросса. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

В блицтурнире по шахматам больше всего очков по результатам серии игр завоевал ведущий специалист энергетического управления Сергей Пушкарев. В перетягивании каната победу одержала команда цеха холодной прокатки. Лидером соревнований по настольному теннису стал специалист отдела анализа и планирования Сергей Зуев.

Все победители и призеры получили денежные призы и дипломы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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