«Комсомольская правда» проверяет аптечную сеть «Радуга»

Весной в редакции у кого-то обострилась аллергия, а кому-то не хватает витаминов, поэтому «Комсомольская правда» решила пополнить аптечку. Все местные аптеки мы уже знаем, так что решили прогуляться до аптечной сети «Радуга», заодно сделать небольшую контрольную закупку и рассказать читателям об уровне обслуживания.

Для начала аптеку надо найти

С поиском отделения иногда возникают трудности, не всегда помогает даже функция «показать вход» в онлайн-картах, но у аптечной сети «Радуга» на Первомайской, 79 таких проблем нет. Ее видно издалека по развивающимся флагам напротив, вход прямо с Первомайской под большой вывеской: без огромных ступеней и громоздких уродливых пандусов, почти в уровень, так что удобно, например, зайти с коляской.

Витрины и ассортимент

Помещение просторное, в нем комфортно может разместиться 10-15 человек. В торговом зале две кассы, но так как посетителей немного, работает только одна. Товар в витринах выставлен предельно понятно: средства от простудных заболеваний, лекарства от кашля, от заложенности носа – все рядом. Возле кассы – витамины, средства гигиены, гематоген. Косметические и прочие нелекарственные средства выставлены в отдельной витрине.

Лучше обратиться за консультацией к фармацевту, он поможет выбрать максимально подходящий вам препаратФото: Алексей БУЛАТОВ

Выставлены далеко не все лекарства, и это правильно. По условиям хранения некоторые лекарственные средства должны храниться в темном месте или при определенной температуре, так что на витрине им не место. Так как в аптеке не было очереди, нам на помощь сразу поспешила фармацевт.

Обратимся за помощью

Выбор сезонных лекарств от аллергии оказался приличным, но мы шли за конкретным препаратом, который оказался в наличии и по цене ниже средней по рынку. Еще больше был ассортимент витаминов, тут мы даже растерялись. Фармацевт задала несколько вопросов и предложила варианты, не забыла поинтересоваться даже, с каким уровнем сахара нужны витамины: обычным или пониженным.

Из всех представленных в аптеке способов оплаты – наличные, карта, бесконтактные карты или Apple / Android Pay – мы выбрали наличные. На удивление, нашлась даже сдача с крупной купюры, что нетипично для аптек. Наши препараты упаковали в фирменный пакет и вручили вместе с чеком.

На кассе непременно напоминают о важных мелочах: салфетки, витамины и пакет для покупокФото: Алексей БУЛАТОВ

Проверяем товар

Все упаковки были в отличном состоянии, срок годности препаратов – до 2020 года. С содержимым тоже все в порядке. Для проверки мы разместились за небольшим столиком возле окна, он оказался очень кстати.

Аптечная сеть «Радуга» показала достойный результат, наша редакция довольна своими покупками и укомплектованной на сезон цветения аптечкой. Чтобы ваши визиты в аптеку были такими же приятными, запомните несколько рекомендаций:

- в крупных аптечных сетях цены на препараты и их наличие можно заранее посмотреть на сайте и рассчитать бюджет;

- покупки будут еще выгоднее, если следить за акциями, которые также анонсируют на сайте или в социальных сетях;

- обращайтесь за консультацией к фармацевту и не бойтесь задавать вопросы, вместе вы сможете выбрать подходящий препарат;

- не забывайте рецепты от лечащего врача, если фармацевт отказывается продавать препарат без рецепта, упрекнуть его не в чем – он добросовестно выполняет свою работу;

- проверяйте покупки сразу: срок годности, сохранность упаковки, соответствие внешнего вида описанию в инструкции, лучше делать это прямо на кассе до оплаты.

«Комсомольская правда» желает вам выгодных и приятных покупок, даже если это покупки в аптеке.