2019-07-17T12:01:06+03:00
Происшествия

««Шумахер» отделался испугом»: на Урале БелАЗ врезался в мост

За рулем находился мужчина, со стажем вождения 7 лет
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий ГорелыхФото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых
Изменить размер текста:

Ночью на Среднем Урале грузовик марки БелАЗ протаранил мост. Авария произошла на 5 километре трассы Богданович – Сухой Лог. В полиции региона добавили, что 28-летний водитель не пострадал.

Перед аварией водитель прошел медосмотр, а машину осматривал механник Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых

Перед аварией водитель прошел медосмотр, а машину осматривал механник Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых

– Кузов грузовика самопроизвольно поднялся, а сама машина наехала на опорную балку автомобильного моста, – пояснил пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых. – За рулем был «шумахер» по имени Александр. Стаж его вождения составляет семь лет. Он заступил на смену 16 июля в полвосьмого вечера, и перед этим прошел медосмотр, а машину проводил механик. «Шумахер» отделался практически испугом.

На месте работает весовой контроль: подразделение ДПС ограничил движение тяжеловесов и организовал реверсивное движение Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых

На месте работает весовой контроль: подразделение ДПС ограничил движение тяжеловесов и организовал реверсивное движение Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых

Зато пострадал мост. Горелых подчеркнул, что на месте работает весовой контроль: подразделение ДПС ограничил движение тяжеловесов и организовал реверсивное движение.

–Специалисты из ГИБДД и балансодержателя трассы тщательно проверяют зону трещин. По результатам их работы будет дана оценка состояния моста, ущерба и срока, который потребуется для восстановления участка, – заключил Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Свердловчанина обязали выплатить 200 тысяч рублей за незаконную рубку леса
«Больше 55 пострадавших»: В Екатеринбурге разыскивают жертв мошенницы, которая притворялась чиновницей
Дело – табак: в Каменске-Уральском банда малолеток «обнесла» вейп-точку
На Урале к 2022 году восстановят старый чугунолитейный завод
В Екатеринбурге на проспекте Ленина тротуар будут обновлять до осени
Больше 9 тысяч уральских водителей платят штрафы за проезд на «красный»
В Екатеринбурге у предпринимателя арестовали торговый павильон из-за долга в 700 тысяч рублей
Количество электронных билетов, проданных на поезда дальнего следования на СвЖД, выросло на 15% в I полугодии
На Урале в больницах повесили таблички со шрифтом Брайля
В Крестном ходе до Ганиной Ямы приняли участие 60 тысяч человек
От тысячи до полутора тысяч: на Урале для заслуженных врачей и учителей хотят ввести доплаты
«Хотели развлечься»: В Екатеринбурге нашли сбежавших мальчиков
Tele2 покажет короткометражки на 4G-скоростях под открытым небом
Екатеринбург вошел в тройку лидеров по стоимости пива в Восточной Европе
В центре Екатеринбурга сбили женщину, переходившую на «красный»
Для Екатеринбурга закупят еще 5 новых трамваев