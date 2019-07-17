««Шумахер» отделался испугом»: на Урале БелАЗ врезался в мост

Ночью на Среднем Урале грузовик марки БелАЗ протаранил мост. Авария произошла на 5 километре трассы Богданович – Сухой Лог. В полиции региона добавили, что 28-летний водитель не пострадал.

Перед аварией водитель прошел медосмотр, а машину осматривал механник Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых

– Кузов грузовика самопроизвольно поднялся, а сама машина наехала на опорную балку автомобильного моста, – пояснил пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых. – За рулем был «шумахер» по имени Александр. Стаж его вождения составляет семь лет. Он заступил на смену 16 июля в полвосьмого вечера, и перед этим прошел медосмотр, а машину проводил механик. «Шумахер» отделался практически испугом.

На месте работает весовой контроль: подразделение ДПС ограничил движение тяжеловесов и организовал реверсивное движение Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых

Зато пострадал мост. Горелых подчеркнул, что на месте работает весовой контроль: подразделение ДПС ограничил движение тяжеловесов и организовал реверсивное движение.

–Специалисты из ГИБДД и балансодержателя трассы тщательно проверяют зону трещин. По результатам их работы будет дана оценка состояния моста, ущерба и срока, который потребуется для восстановления участка, – заключил Горелых.