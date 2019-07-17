ВИЗ-Сталь готовится отметить День металлурга

Программу празднования Дня металлурга на ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) открыла летняя спартакиада: заводчане соревновались в легкой и тяжелой атлетике, настольном теннисе, перетягивании каната и шахматах. Главной частью спортивного праздника стал супермарафон «Время твоих возможностей» с участием работников уральских предприятий Группы НЛМК.

18 июля производственную площадку ВИЗ-Стали и ВИЗа посетят визовские ветераны. Вместе с ними на экскурсии в цехах впервые побывают внуки заслуженных заводчан. Праздник для бывших металлургов продолжит чествование заводской супружеской пары, чей общий трудовой стаж составляет более 70 лет. Ветераны получат награды областного министерства социальной защиты.

Перетягивание каната. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Накануне праздника особенное торжественное настроение трудовым коллективам создаст концерт по заводскому радио, составленный по заявкам работников. По традиции для работающей в День металлурга производственной смены будет организовано чаепитие с пирогами.

Участники супермарафона. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Кульминацией торжеств станет большой выездной праздник для работников ВИЗ-Стали и ВИЗа, который пройдет 21 июля на берегу озера Балтым. Отличившимся металлургам вручат ведомственные, областные, муниципальные, корпоративные награды и денежные премии. Затем заводчан ждет обширная развлекательная программа с концертом, веселыми играми, аттракционами и соревнованиями для всей семьи.