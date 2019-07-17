От машины осталась лишь груда металла: семья с двумя детьми из Екатеринбурга погибла на трассе в Самарской области

На 1074 километре трассы М5 в Самарской области произошло смертельное ДТП: Lada Granta выехала на встречную полосу и в лобовую столкнулась с КамАЗом. По данным регионального МВД, в легковушке ехала семья из Екатеринбурга - 52-летний водитель-отец, 57-летняя женщина и двое мальчиков 14 и 15 лет. Все они погибли на месте.

Водитель КамАЗа был госпитализирован с травмами.

Водитель КамАЗа был госпитализирован с травмами.

- Около половины третьего дня 16 июля 52-летний водитель автомобиля Lada Granta двигался по трассе М5 со стороны Уфы и выехал на полосу встречного движения. Там легковушка столкнулась с двигавшимся во встречном направлении КамАЗом с полуприцепом, который был гружен керамзитовыми блоками и весил 17,5 тонны, - рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

От удара грузовик вылетел в кювет, а искореженная легковушка отлетела в проезжавшую рядом Honda, которую отнесло в ехавшую мимо «десятку».