На Урале учитель географии рисует шаржи звезд и своих учеников

Житель Екатеринбурга Денис Кормилицин рисует шаржи российских знаменитостей. Делает это в перерывах между уроками, свердловчанин работает учителем географии в школе № 149. Instagram художника пестрит портретами артистов Comedy Club, журналистов Ксении Собчак и Юрия Дудя и даже голливудских актеров Джима Керри и Бенна Стиллера . Некоторым звездам он вручил свои работы лично.

ГАЛЫГИН ПРИГЛАСИЛ НА ВЫСТУПЛЕНИЕ

Заниматься творчеством учитель географии начал три года назад, когда еще работал водителем. У Дениса было много свободного времени и хоть как-то его заполнить, придумал себе хобби. Вооружился ручкой и листком свердловчанин полез в Интернет.

- Просматривая Instagram известных людей, решил нарисовать. Затем отметил их на своей странице. И вот в один прекрасный момент Андрей Свиридов, он же Гена из сериала «Саша и Таня», написал мне, как ему понравился мой рисунок, - вспоминает Денис.

Работ становилось все больше, про уральского художника начали узнавать звезды российского шоу-бизнеса. Однажды учителя географии из Екатеринбурга заметил Вадим Галыгин, резидент Comedy Club. Артиста впечатлит портрет, который нарисовал Денис, и тот пригласил его семью на концерт.

ekbkormilitsin Уральский учитель нарисовал портрет актера Андрея Свиридова

- Он скинул мне приглашение на их выступление, а после концерта Вадим Галыгин позвонил мне и позвал пройти за кулисы. Там мы встретили Гарика Харламова, я ему тоже вручил рисунок. Он меня поблагодарил, - рассказывает Денис.

Денис говорит, что в основном звезды реагирует положительно на его рисунки. Многие потом публикуют работы уральского художника на своих страницах в соцсетях, но есть и те артисты, которые не находят сходства портрета с собой. Однако никто не обижается.

ekbkormilitsin Вадим Галыгин и свердловчанин Денис Кормилицин

САМЫХ ВНИМАТЕЛЬНЫХ РИСУЕТ НА ДОСКЕ

Сейчас Денис работает в школе и хобби только помогает привлекать внимание детей.

- У меня бывают нестандартные уроки. Когда мне нужно непослушных детей дисциплинировать, я говорю, что самых внимательных нарисую на доске в конце урока. Обычно срабатывает.

Свои работы уральский художник не продает, изредка он рисует для знакомых за символические деньги. Сам Денис мечтает подарить портрет своему кумиру Сергею Трофимову. Свердловчанин много раз был на концерте певца и теперь хочет встретиться с ним лично.