«Выжить можно, но придется попыхтеть»: учителя из глубинки – о своих зарплатах

Из года в год мы слышим о необходимости привлекать в сферу образования молодежь и об увеличении зарплат учителям. Но после таких историй, как у 23-летней екатеринбурженки Дарьи Троцкой, остается лишь развести руками.

Молодая учительница решила сменить профессию, проработав всего три года. Причина одна – ничтожно низкая зарплата, всего 15 тысяч рублей. Городские чиновники ответили на это скупо:

- Средняя заработная плата педагогического работника в Екатеринбурге составляет 37 тысяч рублей, это немного выше, чем у учителей по Свердловской области, - прокомментировали в департаменте образования.

Читатели «Комсомолки» поддержали Дарью Троцкую в ее решении сменить вид деятельности. Фото: предоставлено Дарьей Троцкой

После таких слов мы решили выяснить, сколько получают учителя в городах Среднего Урала. В нашем опросе приняли участие педагоги из разных городов, но по их просьбе мы не будем указывать их имена.

Прочитав историю Дарьи Троцкой они ни чуть не удивились ни ее решению уволиться, ни ее зарплате.

Алапаевск. Руководитель старших классов школы № 15

- Мой оклад 10 тысяч рублей, а остальная часть зарплаты зависит от нагрузки. Это количество часов, категория, классное руководство , индивидуальное обучение , заведование кабинетом и стимулирующие. В итоге получается чуть больше 20 тысяч рублей.

Руководитель младших классов в сельской школе под Каменск-Уральским

- По поводу зарплаты, я не могу сказать, что она мизерная - от 23 до 27 тысяч рублей ( при работе на 1,5 ставки – прим. ред.). И это при том, что школа сельская. В городских школах заработок меньше. На мой взгляд, главноая трудность нашей работы заключается в том, что 70% родителей не хотят принимать участие в воспитании и обучении своих детей.

Молодая учительница из Ивделя

- Я преподаю сразу в двух школах: коррекционной и общеобразовательной. В последней я беру по 18 часов в неделю, преподаю у пятого класса русский язык и литературу. Моя зарплата – 17 400 рублей, с авансом в 5 тысяч. В коррекционной школе у меня оклад 7520 рублей, но итоговая зарплата примерно такая же. Приходиться работать за двоих, жить то на что-то надо.

Расчетный листок молодой учительницы с севера Свердловской области. Фото: предоставлено педагогом

Учитель начальных классов из Сысерти с 10-летним стажем

- Когда я приходила устраиваться на работу, оклад был 8 600, а сейчас около 10 тысяч, - рассказывает педагог. – Учителя, которые берут два класса получают около 25000. Но это огромный труд и огромные силы уходят на две смены. С 2020 года президент сказал, что все школы должны работать в одну смену, и многие учителя начальных классов собираются уходить, т.к. на зарплату в 15000 не реально прожить, а это именно столько, сколько будем получать за одну смену (при ставке 18 часов – прим. ред).

Даже сейчас в объявлениях пишут реальные зарплаты, в нашем городе для учителя это 13 тысяч рублей. А что касается учительницы из Екатеринбурга, которая решила уволиться, то у педагогов начальных классов очень маленькая зарплата, хотя считаю, что работа сложнее, чем у предметников.

Действующий учитель физкультуры из Ирбита

- Зарплата меня устраивает, трудностей не испытываю. О конкретных цифрах я бы предпочел промолчать. Зарплата складывается из уроков и внеурочной деятельности. Если я буду брать только одну ставку, то оклад составит 20 тысяч рублей.

Завуч по воспитательной работе в одном из лицеев Полевского

- У меня почти 25 лет стажа, но приходится вести уроки информатики и брать классное руководство, - делится женщина. - В каждом образовательном учреждении есть стимулирующий фонд, поэтому выжить на зарплату учителя можно, но нужно попыхтеть. Моя зарплата? Скажу так, по текущему курсу рубля я получаю 500 долларов (порядка 31 тысячи рублей – прим.ред.).

Начинающий учитель математики школы в поселке Азанка, находящаяся под Тавдой

- Я живу в городе, а работаю в селе. В принципе зарплата меня устраивает, но треть уходит на бензин, за который мне никто не доплачивает! Работаю всего год. Получаю чуть больше, чем та девушка из Екатеринбурга, которая решила уволиться из-за 15 тысяч в месяц.

В ходе опроса мы выяснили, что классные руководители получают меньше, чем предметникиФото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-физрук из Богдановича Максим Михеев

- Недавно решил уйти из школы, устал терпеть. Приходилось брать полторы ставки, чтобы получать хотя бы 20 тысяч в месяц. Помимо этого брал два часа внеурочных и два раза в неделю вел занятия по легкой атлетике.

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