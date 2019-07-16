Царские дни-2019: как пройти Крестный ход до Ганиной ямы и вернуться в Екатеринбург

В Екатеринбурге с 12 по 21 июля проходят традиционные «Царские дни», кульминацией который станет ночное богослужение 16 июля в Храме-на-Крови, а также Крестный ход, который пройдет в ночь на 17 июля от места расстрела семьи последнего российского императора Николая II до монастыря Ганина Яма.

В шествии, протяженностью 21 километр, ежегодно принимают участие десятки тысяч паломников из разных регионов России, а также из других стран. Каждый год часть участников мероприятия жалуются на проблемы с возвращением в Екатеринбург – автобусов на всех паломников не хватает, такси заламывают двойные тарифы, а до электропоезда после шествия не у всех хватает сил дойти.

Маршрут не меняется из года в годФото: Алексей БУЛАТОВ

Для тех, кто отправится сегодня ночью в путь, представители Екатеринбургской епархии подготовили несколько важных советов.

- Исповедаться и причаститься нужно на ночном богослужении, потом на это у священнослужителей не будет времени.

- Впереди во время Крестного хода идут хоругвеносцы и священники, и только потом – остальные участники. Не обгоняйте паломников, если кому-то стало плохо – сообщите сестрам милосердия. Они будут в пути в течение всего мероприятия.

- Заранее позаботьтесь о собственном комфорте: выберите крепкую и удобную обувь, запаситесь бутылкой простой воды, не берите лишние вещи.

- Крестный ход будут сопровождать автобусы, куда разрешат тем, у кого не осталось сил. Остальным нужно рассчитывать на себя.

- На Ганиной яме паломников покормят и предоставят автобусы. Они будут курсировать каждые 20 минут весь день 17 июля. У территории монастыря развернут полевую кухню и палатки для тех, кому нужно отдохнуть.

- Помните, что мест в автобусах значительно меньше, чем участников Крестного хода. Поэтому часть паломников отправятся в Екатеринбург на электропоезде со станции Шувакиш.

- В монастыре будет работать медпункт. Поэтому, если вы почувствовали недомогание – обратитесь к врачам.

- Если вы решили посетить монастырь в праздничные дни, то нужно оставить машину на специальной парковке в поселке Шувакиш. Дорога от поселка к монастырю будет закрыта.

Как будет курсировать бесплатный автобус?

Автобусы будут курсировать по трем маршрутам: до Екатеринбурга, Среднеуральска и Верхней Пышмы.

Главное, что нужно отметить – автобус будет следовать от монастыря на Ганиной яме через поселок Шувакиш до Детской городской клинической больницы №9 в Екатеринбурге. Больница находится на окраине города, поэтому тем, кому нужно добраться до центра- нужно на станции Шувакиш пересесть на электропоезд.

Вместе с паломниками в 2018 году весь путь прошел патриарх Московский и Всея Руси КириллФото: Алексей БУЛАТОВ

Выезд со станции в 8:22, 11:26, 12:43, 16:25, 18:54 и 20:13 по местному времени.

Места автобусных остановок оборудованы специальными знаками.