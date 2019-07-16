2019-07-16T13:43:31+03:00
Общество

Царские дни-2019: как пройти Крестный ход до Ганиной ямы и вернуться в Екатеринбург

Рассказываем, что ждет участников главного религиозного события на Урале
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
В прошлом году Крестный ход прошли больше 120 тысяч человекВ прошлом году Крестный ход прошли больше 120 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге с 12 по 21 июля проходят традиционные «Царские дни», кульминацией который станет ночное богослужение 16 июля в Храме-на-Крови, а также Крестный ход, который пройдет в ночь на 17 июля от места расстрела семьи последнего российского императора Николая II до монастыря Ганина Яма.

В шествии, протяженностью 21 километр, ежегодно принимают участие десятки тысяч паломников из разных регионов России, а также из других стран. Каждый год часть участников мероприятия жалуются на проблемы с возвращением в Екатеринбург – автобусов на всех паломников не хватает, такси заламывают двойные тарифы, а до электропоезда после шествия не у всех хватает сил дойти.

Маршрут не меняется из года в год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маршрут не меняется из года в годФото: Алексей БУЛАТОВ

Для тех, кто отправится сегодня ночью в путь, представители Екатеринбургской епархии подготовили несколько важных советов.

- Исповедаться и причаститься нужно на ночном богослужении, потом на это у священнослужителей не будет времени.

- Впереди во время Крестного хода идут хоругвеносцы и священники, и только потом – остальные участники. Не обгоняйте паломников, если кому-то стало плохо – сообщите сестрам милосердия. Они будут в пути в течение всего мероприятия.

- Заранее позаботьтесь о собственном комфорте: выберите крепкую и удобную обувь, запаситесь бутылкой простой воды, не берите лишние вещи.

- Крестный ход будут сопровождать автобусы, куда разрешат тем, у кого не осталось сил. Остальным нужно рассчитывать на себя.

- На Ганиной яме паломников покормят и предоставят автобусы. Они будут курсировать каждые 20 минут весь день 17 июля. У территории монастыря развернут полевую кухню и палатки для тех, кому нужно отдохнуть.

- Помните, что мест в автобусах значительно меньше, чем участников Крестного хода. Поэтому часть паломников отправятся в Екатеринбург на электропоезде со станции Шувакиш.

- В монастыре будет работать медпункт. Поэтому, если вы почувствовали недомогание – обратитесь к врачам.

- Если вы решили посетить монастырь в праздничные дни, то нужно оставить машину на специальной парковке в поселке Шувакиш. Дорога от поселка к монастырю будет закрыта.

Как будет курсировать бесплатный автобус?

Автобусы будут курсировать по трем маршрутам: до Екатеринбурга, Среднеуральска и Верхней Пышмы.

Главное, что нужно отметить – автобус будет следовать от монастыря на Ганиной яме через поселок Шувакиш до Детской городской клинической больницы №9 в Екатеринбурге. Больница находится на окраине города, поэтому тем, кому нужно добраться до центра- нужно на станции Шувакиш пересесть на электропоезд.

Вместе с паломниками в 2018 году весь путь прошел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместе с паломниками в 2018 году весь путь прошел патриарх Московский и Всея Руси КириллФото: Алексей БУЛАТОВ

Выезд со станции в 8:22, 11:26, 12:43, 16:25, 18:54 и 20:13 по местному времени.

Места автобусных остановок оборудованы специальными знаками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Исчез родственник - не сидите на диване, а бегите в полицию!": Каждый день в Москве пропадают 20-30 человек
Дмитрий Пичугин, начальник 8 отдела Московского уголовного розыска в студии Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) рассказал, как ищут пропавших людей в столице и что делать их родственникам
Новости 24
Жители Екатеринбурга платят за аренду жилья до 16 миллиардов рублей в год
В уральской колонии задержали «метателя телефонов»
В мэрию Екатеринбурга передали 300 подписей за переименование улицы Хохрякова в Тихвинскую
«Картавит и шепелявит»: В Екатеринбурге ищут 5 мальчиков
В Екатеринбурге на улице Куйбышева появилось граффити с драконом, на котором стоит город
Уральский гонщик Сергей Карякин победил на ралли «Шелковый путь - 2019»
В Краснотурьинске двух мужчин осудили за убийство пожилой четы
В свердловском Заксобрании придумали, как исключить конфликты между депутатами
Депутаты усилят контроль за реализацией национальных проектов в Свердловской области
Из-за минирования УрФУ сорвались вступительные испытания у абитуриентов
Урбанист из Екатеринбурга предложил свое видение по сохранению сосен в Зеленой Роще
Поэты Екатеринбурга вооружатся гитарами, чтобы помочь котикам
В Свердловской области нашли тело утонувшего 16-летнего подростка
В Каменске-Уральском бесследно исчез молодой человек со шрамом на лице
Билеты уходят как горячие пирожки: Анна Нетребко везет в Екатеринбург мировую классику
С начала сезона клещи покусали почти 10 тысяч екатеринбуржцев
В Екатеринбурге из-за столкновения Volvo и Lada пострадал 8-летний ребенок
Путешествовать на юг в бархатный сезон можно будет со скидками до 40 %
На Урале мошенника, устанавливающего окна, приговорили к 2 годам лишения свободы
«Проявлял знаки внимания»: На Урале задержали мужчину, несколько раз пытавшегося убить соседку
«Дышать невыносимо»: на улицах уральского поселка вторые сутки стоит запах газа
Отравление за 160 рублей: в сети шаурмечных Екатеринбурга нашли кишечную палочку
«Признаки проявляются через полтора-два часа»: свердловские врачи рассказали, какие грибы есть нельзя
На Урале появится «штрафстоянка» для коров
110 тысяч уральцев не могут уехать заграницу из-за долгов
«За компенсации придется судиться»: мэрия Екатеринбурга изымет землю садоводов на ВИЗе
Во время Сабантуя увеличат число автобусов на рейсе Екатеринбург - Кадниково
На Среднем Урале полиция будет бороться с коррупцией курсами повышения квалификации и социологическим исследованием
32 тысячи ВИЧ-положительных жителей Среднего Урала получают терапию