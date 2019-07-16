2019-07-16T10:30:40+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге появится яблоневый сад

Он появится до конца октября этого года на улице 40-летия Комсомола
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Фото: предоставлено компанией "Группа ЛСР"Фото: предоставлено компанией "Группа ЛСР"
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«Группа ЛСР» приступила к строительству нового общественного пространства в уральской столице. Яблоневая аллея, посвященная основателям завода ЖБИ в Екатеринбурге, появится до конца октября этого года на улице 40-летия Комсомола, рядом с ЖК «Восход».

Первый камень аллеи был торжественно заложен 29 октября прошлого года. Пространство для отдыха шириной до 12 метров будет выполнено из тротуарной плитки Бехатон трех основных монохромных цветов, удачно сочетающихся с яркими фасадами «Восхода». На аллее предусмотрено освещение, а также островки отдыха: газоны с деревьями, скамейки и урны из архитектурного бетона, камень с памятной табличкой и гранитная стела с основными вехами истории завода ЖБИ.

Вдоль всей аллеи будут высажены яблони Недзвецкого и сибирские ягодные, которые зацветут розовыми и белыми цветами. Также предусмотрено понижение бортового камня в местах сопряжения с проезжей частью для свободного передвижения маломобильных групп населения.

Фото: предоставлено компанией "Группа ЛСР"

Фото: предоставлено компанией "Группа ЛСР"

- Чтобы увековечить память о славном прошлом завода ЖБИ и украсить микрорайон, в котором мы активно строим, было принято решение создать уютную прогулочную аллею, - рассказал Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал». - Строительные работы идут полным ходом. Планируем открыть аллею до конца октября текущего года.

Напомним, что сегодня завод ЖБИ в Екатеринбурге входит в состав «Группы ЛСР» – ведущей строительной компании России. Именно с него началась массовая застройка города. За 62 года его существования построено 40% от всего существующего в уральской столице жилья. Это целые микрорайоны: Комсомольский, Парковый, Юго-Западный, Ботанический, Синие камни. В настоящее время завод модернизирован и единственный в УрФО выпускает изделия для строительства домов из сборного железобетона с применением технологии бесшовного фасада. «Группа ЛСР» продолжает возводить из его изделий дома по всему Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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