2019-07-15T16:33:02+03:00
Общество

Раскаленный воздух из Ирана на Урале в ближайшие дни сменит прохладный европейский ветерок

Вслед за сильной жарой на Урал идут грозы и дожди
Данил СВЕЧКОВ
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По словам синоптиков, в ближайшие три дня возможны дожди.По словам синоптиков, в ближайшие три дня возможны дожди.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Все прошедшие выходные уральцы спасались от жары традиционными способами – тенью, мороженым и литрами кваса. Шутка ли, столбик термометра на солнце иногда поднимался до +38 градусов. Еще не Африка, конечно, но уже давно не Урал, где и 36 то градусов уже считаются аномальной жарой.

По температуре воздуха, да солнцу, в минувшие выходные мы приблизились к южным странам, таким как Иран и Туркменистан. А все потому, что именно они и повинны в установившейся на Урале жаре. Не сами государства, разумеется, а климат тех земель, на которых они стоят.

– Жара произошла из-за выноса большой массы жаркого воздуха из районов Ближнего Востока, – объясняет Галина Шепоренко, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС». – Это районы восточнее Каспийского моря – Иран, Туркменистан, Казахстан. С этих территорий произошел вынос воздуха в преддверии выходных.

Что интересно, наши аномальные +36 градусов по Цельсию, для них совершенно нормальные +36 градусов по Цельсию. Какого-то скачка температурного там не случилось. Просто неожиданно их ветер подул в нашу сторону – такое случается нечасто. Но недоеденное эскимо скоро можно будет отложить в сторону, благо свободная рука вам понадобится для зонта. Жара отступает, а вслед за нею приходят дожди.

– Во вторник погода изменится, так как к нам подходит фронтальный раздел, – объясняют в ФГБУ «Уральское УГМС». – Благодаря этому с европейской части континента поступит более прохладный воздух. Температура будет умеренной.

Вот как это выглядит в цифрах. Во вторник столбики термометра будут скакать от +17 до +28. В среду они покажут +21..+26 градусов. А в четверг +22…+27. А еще синоптики обещают дожди. Местами сильные и даже очень сильные. А еще грозы и крупный град. Причем все три дня. Будьте осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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