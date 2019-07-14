2019-07-15T15:43:41+03:00
Общество

«Как вам фестиваль на парковке?»: новая концепция городского праздника в Екатеринбурге на Super MEGA Fest

Мероприятие провели 13-14 июля на территории торгового центра МЕГА
Алина Закусина
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На Oscar and the Wolf во второй день собралось меньше слушателей, но возле сцены было больше места для танцев. Фото Алина ЗакусинаНа Oscar and the Wolf во второй день собралось меньше слушателей, но возле сцены было больше места для танцев. Фото Алина Закусина
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Super MEGA Fest впервые прошел в МЕГА Парке, а не просто на парковке возле торгового центра, как это было ранее. Новое общественное пространство появилось зимой этого года и летний фестиваль стал для него настоящим тест-драйвом, который парк достойно выдержал. Даже в пиковые часы на территории фестиваля гостям было комфортно, дефицит парковочных мест тоже не ощущался, несмотря на закрытие части парковки. Горожане предпочитали добираться до места на такси и общественном транспорте, некоторые приезжали на велосипедах.

В зоне Стритстайл гостей заряжали танцевальной энергией ребята из Mad Flava. Фото: Алина Закусина

В зоне Стритстайл гостей заряжали танцевальной энергией ребята из Mad Flava. Фото: Алина Закусина

С интеграцией фестиваля в МЕГА Парк сложилась новая, любопытная концепция мероприятия. Из-за удаленности локации от центра города, Super MEGA Fest воспринимается как выездной летний фестиваль, но с городскими удобствами. Всё, что гости не предусмотрели или забыли дома – от солнцезащитного крема до запасной футболки – можно докупить в магазинах торгового центра, не покидая надолго фестивальную зону и не упустив ничего интересного. В многом именно за счет этого на площадке «можно комфортно провести целый день», как ранее заявляли организаторы: зарядить устройства в зоне Wi-Fi, перекусить на фудкорте и даже поспать на кровати в шоуруме ИКЕА.

Часть парковки пришлось задействовать под огромную сцену – она просто не помещалась на территории парка. Фото: Алина Закусина

Часть парковки пришлось задействовать под огромную сцену – она просто не помещалась на территории парка. Фото: Алина Закусина

«Служба заботы» была придумана для того, чтобы гости могли взять в аренду power-банки, пледы и кружки для напитков, но в итоге ее функционал оказался гораздо шире. Служба выполняла функцию информационного центра, координирующего работу площадки. На стойке можно было узнать, где проходит интересующая активность и куда сдать в переработку домашний текстиль, пополнить запасы воды, если с собой была многоразовая тара, и купить фирменный мерч фестиваля. С точки зрения посетителя этот эксперимент оказался удачным и полезным, за исключением одного неудобства – там не всегда можно было расплатиться картой.

«Служба заботы» оказалась полезным экспериментом организаторов: здесь можно было набрать воду, зарядить телефон и уточнить информацию. Фото: Алина Закусина

«Служба заботы» оказалась полезным экспериментом организаторов: здесь можно было набрать воду, зарядить телефон и уточнить информацию. Фото: Алина Закусина

В программе предусмотрели активности для разных возрастных групп, но в итоге на каждой площадке не было четкого возрастного ограничения: в зоне стритстайл танцевали и взрослые, и дети. В скейт-парке катались райдеры от 7 до 30 лет, работой уличных художников в кастом-зоне тоже интересовались все. Детям было просто интересно наблюдать за процессом, а аудитория постарше подходила, чтобы отдать свои вещи для творческого преображения и просто познакомиться с нашумевшими уличными художниками – Славой ПТРК, Ромой Инком, Ильей Мозги и Владимиром Абихом.

«Ну что, Екатеринбург, как дела? Как вам фестиваль на парковке?» – Иван Дорн здоровался с горожанами, как со старыми друзьями. Фото: Алина Закусина

«Ну что, Екатеринбург, как дела? Как вам фестиваль на парковке?» – Иван Дорн здоровался с горожанами, как со старыми друзьями. Фото: Алина Закусина

Музыкальная программа была подобрана со вкусом и создавала ощущение легкого и непринужденного уикенда. Больше всего гостей собралось вечером первого дня, когда вышел первый хедлайнер Иван Дорн. На летние фестивали Иван приезжает в Екатеринбург не первый раз, прошлым летом он был хедлайнером Ural Music Night, но выступать на парковке Ивану явно было в новинку.

Второй фестивальный день показал, что горожане предпочитают хорошему европейскому инди украинский поп. К выходу хедлайнеров Oscar and the Wolf на площадке у главной сцены было примерно втрое меньше гостей, чем в субботу. А может горожане просто устали и предпочли в воскресенье остаться дома и настроиться на рабочую неделю. В парке было просторнее, можно было не стоять в очереди на фудкорте, в фотозонах и не толкаться в зоне дизайн-маркета, а спокойно осмотреться.

Прошлые выходные в Екатеринбурге были во всех смыслах самые жаркие и солнечные. Фото: Алина Закусина

Прошлые выходные в Екатеринбурге были во всех смыслах самые жаркие и солнечные. Фото: Алина Закусина

На удивление, после того, как со сцены ушли хэдлайнеры, а площадку начали понемногу демонтировать, не появилось ощущение, что праздник закончился. На детской площадке и в зоне отдыха люди продолжали делать фото в приятном ночном освещении, общаться и играть с детьми.

После окончания Super MEGA Fest гости не торопились разъезжаться по домам. Фото: Алина Закусина

После окончания Super MEGA Fest гости не торопились разъезжаться по домам. Фото: Алина Закусина

По словам организаторов, на фестиваль приезжали делегации из других подразделений МЕГА, чтобы посмотреть, как команда проводит мероприяттия. Посмотреть действительно было на что: байк-шоу, мастер-классы, уличное искуссво, детская слайм-лаборатория и скаут-лагерь. Разнообразие активностей, музыка и общая атмосфера создали ощущение хорошего европейского фестиваля. Super MEGA Fest показал, что в Екатеринбурге умеют делать качественные и яркие ивенты и не собираются останавливаться на достигнутом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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