«Как вам фестиваль на парковке?»: новая концепция городского праздника в Екатеринбурге на Super MEGA Fest

Super MEGA Fest впервые прошел в МЕГА Парке, а не просто на парковке возле торгового центра, как это было ранее. Новое общественное пространство появилось зимой этого года и летний фестиваль стал для него настоящим тест-драйвом, который парк достойно выдержал. Даже в пиковые часы на территории фестиваля гостям было комфортно, дефицит парковочных мест тоже не ощущался, несмотря на закрытие части парковки. Горожане предпочитали добираться до места на такси и общественном транспорте, некоторые приезжали на велосипедах.

В зоне Стритстайл гостей заряжали танцевальной энергией ребята из Mad Flava. Фото: Алина Закусина

С интеграцией фестиваля в МЕГА Парк сложилась новая, любопытная концепция мероприятия. Из-за удаленности локации от центра города, Super MEGA Fest воспринимается как выездной летний фестиваль, но с городскими удобствами. Всё, что гости не предусмотрели или забыли дома – от солнцезащитного крема до запасной футболки – можно докупить в магазинах торгового центра, не покидая надолго фестивальную зону и не упустив ничего интересного. В многом именно за счет этого на площадке «можно комфортно провести целый день», как ранее заявляли организаторы: зарядить устройства в зоне Wi-Fi, перекусить на фудкорте и даже поспать на кровати в шоуруме ИКЕА.

Часть парковки пришлось задействовать под огромную сцену – она просто не помещалась на территории парка. Фото: Алина Закусина

«Служба заботы» была придумана для того, чтобы гости могли взять в аренду power-банки, пледы и кружки для напитков, но в итоге ее функционал оказался гораздо шире. Служба выполняла функцию информационного центра, координирующего работу площадки. На стойке можно было узнать, где проходит интересующая активность и куда сдать в переработку домашний текстиль, пополнить запасы воды, если с собой была многоразовая тара, и купить фирменный мерч фестиваля. С точки зрения посетителя этот эксперимент оказался удачным и полезным, за исключением одного неудобства – там не всегда можно было расплатиться картой.

«Служба заботы» оказалась полезным экспериментом организаторов: здесь можно было набрать воду, зарядить телефон и уточнить информацию. Фото: Алина Закусина

В программе предусмотрели активности для разных возрастных групп, но в итоге на каждой площадке не было четкого возрастного ограничения: в зоне стритстайл танцевали и взрослые, и дети. В скейт-парке катались райдеры от 7 до 30 лет, работой уличных художников в кастом-зоне тоже интересовались все. Детям было просто интересно наблюдать за процессом, а аудитория постарше подходила, чтобы отдать свои вещи для творческого преображения и просто познакомиться с нашумевшими уличными художниками – Славой ПТРК, Ромой Инком, Ильей Мозги и Владимиром Абихом.

«Ну что, Екатеринбург, как дела? Как вам фестиваль на парковке?» – Иван Дорн здоровался с горожанами, как со старыми друзьями. Фото: Алина Закусина

Музыкальная программа была подобрана со вкусом и создавала ощущение легкого и непринужденного уикенда. Больше всего гостей собралось вечером первого дня, когда вышел первый хедлайнер Иван Дорн. На летние фестивали Иван приезжает в Екатеринбург не первый раз, прошлым летом он был хедлайнером Ural Music Night, но выступать на парковке Ивану явно было в новинку.

Второй фестивальный день показал, что горожане предпочитают хорошему европейскому инди украинский поп. К выходу хедлайнеров Oscar and the Wolf на площадке у главной сцены было примерно втрое меньше гостей, чем в субботу. А может горожане просто устали и предпочли в воскресенье остаться дома и настроиться на рабочую неделю. В парке было просторнее, можно было не стоять в очереди на фудкорте, в фотозонах и не толкаться в зоне дизайн-маркета, а спокойно осмотреться.

Прошлые выходные в Екатеринбурге были во всех смыслах самые жаркие и солнечные. Фото: Алина Закусина

На удивление, после того, как со сцены ушли хэдлайнеры, а площадку начали понемногу демонтировать, не появилось ощущение, что праздник закончился. На детской площадке и в зоне отдыха люди продолжали делать фото в приятном ночном освещении, общаться и играть с детьми.

После окончания Super MEGA Fest гости не торопились разъезжаться по домам. Фото: Алина Закусина

По словам организаторов, на фестиваль приезжали делегации из других подразделений МЕГА, чтобы посмотреть, как команда проводит мероприяттия. Посмотреть действительно было на что: байк-шоу, мастер-классы, уличное искуссво, детская слайм-лаборатория и скаут-лагерь. Разнообразие активностей, музыка и общая атмосфера создали ощущение хорошего европейского фестиваля. Super MEGA Fest показал, что в Екатеринбурге умеют делать качественные и яркие ивенты и не собираются останавливаться на достигнутом.