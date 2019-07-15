Объявили в розыск, но дело не возбудили: полиция начала поиски риелтора из Екатеринбурга, которая украла сотни миллионов

Три дня потребовалось полиции Екатеринбурга, чтобы отреагировать на статью «КП» о 48-летней Ольге Хорошун. Согласно официальному заявлению, риелтор украла 160 миллионов рублей. Но как мы сообщали ранее, это лишь тот ущерб, о котором было заявлено в правоохранительные органы.

Сейчас уроженку Новоуральска подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, но уголовное дело по-прежнему не возбуждено.

Ольга и ее семья во время отпуска в Барселоне. Фото: предоставлено потерпевшими

- В полицию поступило порядка 15 заявлений о том, что в течение апреля и мая их знакомая Ольга Хорошун заняла крупную сумму денег под предлогом совершения крупной сделки с недвижимостью, однако впоследствии женщина пропала и перестала выходить на связь, - сообщили в пресс-службе УМВД. - Общая сумма причиненного ущерба превысила 160 млн. рублей. Полицией предприняты меры по розыску женщины. Как было установлено сотрудниками полиции, в мае она вместе с семьей (мужем и сыном) покинула Екатеринбург, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

ОГРАБИЛА ПОДРУГУ И РОДНОГО ОТЦА

По словам близкой подруги мошенницы Светланы Ильиной (имя изменено – прим.ред.), Хорошун занималась перепродажей недвижимости с 2015 года, и бизнес приносил реальный доход в 5% от вложенной суммы. Получался эффект ставки на тотализаторе, с небольшим, но надежным коэффициентом.

В конце мая Хорошун должна была раздать вкладчикам деньги с процентами (только Светлане Ильиной она должна была отдать порядка 12 миллионов рублей – прим.ред.), но 22 мая она перестала выходить на связь, что подтверждается из статуса ее контакта в WhatsApp.

Как выяснилось позже, в ту ночь Ольга вместе с мужем Олегом и 16-летним сыном улетела в Тель-Авив по туристической путевке. Примечательно, что обратные билеты были на 8 июля, но чета так и не вернулась в Екатеринбург.

Судя по всему, это фотография риелтора из паспортного стола. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Единственным родственником, который остался в России, является 70-летний отец Ольги Хорошун – Валерий Юрлов. Пенсионер проживает в Новоуральске и заявляет, что не знает, где его дочь. Если верить ему на слово, то он сам стал жертвой обманщицы, которая накануне бегства забрала у него большую часть пенсии.

- Она сказала, что ей нужны средства для бизнеса. С 22 мая связь с семьей потеряна, неизвестно живы они вообще или нет. За сутки до исчезновения мы созванивались, планировалось, что я приеду к ним в Екатеринбург в гости. Мне очень жаль, что моя дочь так поступила, - рассказал «КП» Валерий Юрлов.

Если вы располагаете какой либо информацией о местонахождении Ольги Хорошун, а также лиц пострадавших от ее действий, сообщать в органы внутренних дел по телефонам: (343)294-14-94 либо 02.