2019-07-12T17:44:40+03:00
Общество

Уральский полпред Цуканов не стал комментировать увольнение своего помощника

С сайта ведомства исчезла информация об Александре Воробьеве
Лев ИСТОМИН
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Николай Цуканов был шокирован новостью об аресте своего подчиненногоНиколай Цуканов был шокирован новостью об аресте своего подчиненногоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Через неделю после того, как стало известно о задержании сотрудниками ФСБ помощника полпреда президента в УрФО Александра Воробьева, его шеф Николай Цуканов ушел от ответа об увольнении подчиненного.

- На сайте вы всю информацию увидели, какая была, - кратко ответил полномочный представитель президента на вопрос журналистов в Екатеринбурге.

На сайте действительно исчезла информация об Александре Воробьеве, а источник, знакомый с ситуацией рассказывает, что Воробьев действительно был уволен после задержания. Сейчас он находится под арестом в столичном СИЗО «Лефортово».

Воробьева подозревают в госизмене. Фото6 официальный полпредства УрФО

Воробьева подозревают в госизмене. Фото6 официальный полпредства УрФО

Воробьев имел доступ к гостайне третьего уровня, его обвиняют в государственной измене по статье 275 УК РФ, однако подробности уголовного дела пока неизвестны. Помощник полпреда был назначен на должность ровно год назад. До этого он уже несколько лет работал в команде Николая Цуканова, в том числе, в Калининграде.

12 июля Николай Цуканов встретился в Екатеринбурге с депутатами Госдумы, где рассказал, что был шокирован новостью о возможной госизмене Воробьева. Также он выразил готовность помогать следствию. 39-летний помощник полпреда мог передавать секретную информацию участнику североатлантического альянса - Польше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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