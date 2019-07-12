Прыгнул со скалы: на Уктусе разбился парапланерист, которых хотел научиться летать

В Екатеринбурге на Уктусе погиб парапланерист. Мужчина совершил прыжок со скалы и разбился 11 июля вечером. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых:

— Граждане рассказали представителям МВД, что на горе Уктус в палатке лежит мужчина. В указанный микрорайон была направлена группа немедленного реагирования. Сотрудники полиции, прибывшие на место, вместо палатки обнаружили параплан, под которым находился человек без признаков жизни. Личность мужчины представителям МВД удалось установить оперативно, так как при нем были документы.

Погибшим оказался 42-летний местный житель Илья. Полиция связалась с родственниками пострадавшего и пригласила на место трагедии, чтобы опознать тело.

Фото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области

Как выяснилось, Илья уже пытался научиться летать два года назад, но идея не увенчалась успехом. Все это время параплан пылился в гараже. Вчера мужчина был выпившим и он решил испытать удачу еще раз. Он забрался на скалу и прыгнул. По словам полиции, жена пыталась отговорить Илью делать это.

Собранные по факту данного ЧП материалы представители МВД направили для рассмотрения и принятия процессуального решения в региональный Следственный комитет, — добавил Валерий Горелых.

Фото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области

Кроме того Следственный комитет начал проверку по факту смерти мужчины.

- Точная причина смерти мужчины устанавливается в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказывают в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.