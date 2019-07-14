2019-07-14T15:42:22+03:00
Общество

«С вещами на выход»: в Екатеринбурге кондуктор выгнал из трамвая пенсионерку

По словам очевидцев, бабушка отказалась платить за проезд [видео]
Олег Галимов
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Фото: скриншотФото: скриншот
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В Екатеринбурге разразился скандал вокруг кондуктора трамвая № 15, который в грубой форме выгнал из вагона пенсионерку. По словам очевидцев, бабушка отказалась платить за проезд и несколько минут бегала от контролера, но на следующей же остановке ей указали на выход.

- Я дома нахожусь! Это моя собственность – заявил пенсионерке кондуктор.

Кондуктор с матом выгнал бабушку из трамвая, назвав его "своей частной собственностью".Видео: соцсети

- Это пассажирский транспор - опротестовала женщина.

- Здрасьте. приехали! Это мой транспорт, я за него деньги заплатил. На выход, с вещами, бегом! Чеши давай, или помогу щас, - такими словами закончился диалог.

В единой диспетчерской городского ТТУ заявили, что жалоб на кондуктора не поступало.

- В журнале дежурного таких записей нет, - ответили на вопрос корреспондента «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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