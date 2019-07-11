Турецкие экспортеры на «Иннопром-2019»: «Нашим странам надо больше работать над общими проектами»

ВСЕ ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ В РОССИЮ

- В этом году Турция стала страной-партнером выставки. У вас самая большая национальная экспозиция. Сложно было доставить всю турецкую делегацию в Екатеринбург?

- На самом деле это было нетрудно. В 2003 году экспорт из Турции в Россию составлял 800 миллионов долларов. Далее он очень сильно упал, и сейчас мы начали его потихоньку восстанавливать. В 2018 году объемы экспорта достигли 400 миллионов долларов. В этом году мы увеличили его еще на 100 миллионов долларов. Все турецкие компании заинтересованы в том, чтобы повторить успех 2003 года. Поэтому, когда я сообщил о возможности участия в такой выставке, наши компании откликнулись с интересом.

Презентация стенда Ассоциации турецких машиностроителей Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. Фото предоставлено организаторами

- Как себя чувствует турецкое машиностроение в условиях международной конкуренции?

- Для нас машиностроение – это стратегический сектор. Сейчас 60% экспорта идет в Америку и Европу. По странам первое место занимает Германия, туда идет 15% экспорта. Далее – США. В Россию, к сожалению, идет лишь 2%.

Фото предоставлено организаторами

- Как вы думаете, с чем это связано?

- Вроде и Германия, и США это развитые страны, у них развит машиностроительный сектор, но они все равно закупают машины у Турции. У России есть потребность, но она почему-то не покупает турецкие машины. Нужно разобраться, почему так происходит. На самом деле сейчас и Россия, и Турция тратят очень много денег на ввоз машин из других стран. Россия – 45 миллионов долларов в год. Турция – 26 миллионов долларов. Но если мы с вами объединим эти бюджеты и попробуем поработать над общими проектами, то, возможно, сможем сократить затраты и начать производить что-то новое.

Стенды Турции на "Иннопроме". Фото предоставлено организаторами

НУЖНО НАЧАТЬ ОБМЕН КАДРАМИ

- Удалось ли Турции достичь важных договоренностей на «Иннопроме»?

- Да, определенных договоренностей достичь удалось. Мы сейчас пытаемся облегчить условия экспорта в Россию. Надеемся, что сможем сделать это через уральский регион. Также мы думаем о том, что нужно начать обмен кадрами. И в Турции, и в России есть хорошие специалисты в сфере машиностроения. И было бы хорошо, если бы мы работали посредством обмена на производствах. Но здесь возникает сложность в том, что в России практически отсутствует средне-промышленный сектор. У вас все предприятия достаточно крупные и на них трудно попасть, ведь все они стратегически-важные.

Фото предоставлено организаторами

- У вас было время прогуляться по павильонам выставки? Что на вас произвело впечатление?

- Меня удивила география стран, которые здесь представлены. Есть, например, Италия, Франция, Словакия… До нас компании этих стран никогда бы не доехали, а здесь появился шанс познакомиться с ними и обменяться контактами. Состоялись беседы о совместном сотрудничестве, и я понял, что участие в «Иннопром» было правильным решением. Это расширило наш кругозор и дало понимание того, как мы можем развиваться.