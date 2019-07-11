Энергетики или ученые: кто больше всех зарабатывает в Екатеринбурге

Свердловскстат подсчитал, сколько зарабатывают жители Екатеринбурга и области за месяц. Ведомство опубликовало данные за май 2019 года, оказывается, средний доход уральцев составляет 41 689 рублей без учета налогов.

Самый высокий доход у финансистов страховщиков. В месяц специалисты этой сферы в среднем получают 62167 тысяч рублей. Немного уступают позиции в рейтинге Свердловскстата ученые. Исследователи и разработчики зарабатывают 60431 рублей.

Следом за ученными идут энергетики (обеспечение электроэнергией, газом и паром). Их средняя зарплата - 55 840 рублей, а дальше айтишники и связисты - 54 504 рубля в месяц.

В сфере образования, по данным Свердловскстата, доход учителей – 38314 рублей. Немного выше у врачей и других работников здравоохранения – 41671 рублей. А вот самая маленькая зарплата наблюдается у работников общепита и гостиничного бизнеса – 24212.

Напомним, 5 июля глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступил с отчетом о работе в 2018 перед депутатами Гордумы. Мэр в своей речи привел социально-экономические показатели, которых достигла уральская столица в прошлом году.

Как рассказал градоначальник, в прошлом году плата за труд составила 51 542 рубля. Это на 8,9% больше, чем в 2017 году

- В конце года средняя зарплата превысила 65 тысяч рублей. Но вы знаете, что в декабре идут выплаты, квартальные премии. Поэтому этот месяц – не очень показательный, - уточнил Высокинский.

Кроме того, специалисты мэрии в 2018 году зафиксировали рост реальной зарплаты с учетом налогов. Он составил 106% к 2017 году.