Омбудсмен о 7-летнем кондукторе из Екатеринбурга: «Люди начинают работать и с более раннего возраста»

История 7-летнего кондуктора Аминджона из Екатеринбурга настолько взбудоражила горожан, что многие начали интересоваться судьбой мальчика и даже предлагают помощь. В нескольких пабликах уже появились комментарии, в которых неравнодушные уральцы пытаются найти контакты семьи мальчика.

Как ни странно, но ответной реакции не последовало ни от полиции, ни от прокуратуры. При этом появилась неподтвержденная информация, что отца Аминджон уволили из транспортной компании после того, как узнали, что с ним кондуктором работает сын.

В свою очередь детский омбудсмен Игорь Мороков не видит ничего криминального в этой ситуации.

- Пока нам не удалось найти ни родителей, ни мальчика, ни транспортную компанию, о которой идет речь. Какого-то криминала или чего-то плохого в этой истории я не вижу, тем более, если он сам решил помочь отцу. Главное – это его безопасность, но люди работают и с более раннего возраста. Постараемся разобраться в случившемся, - пояснил свердловский омбудсмен Мороков.

В транспортном комитете мэрии Екатеринбурга заявили, что уже начали проверку по данному факту.