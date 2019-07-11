2019-07-11T10:59:01+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь повышает уровень профессиональной подготовки ИТ-команды

В течение года инженеры проходили обучение в авторизованных центрах по сертификационным модулям Cisco и VMWare
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Обучение инженеров предприятия. Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиОбучение инженеров предприятия. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) завершила программу повышения квалификации ИТ-инженеров, которые занимаются обслуживанием сетевого и серверного оборудования, систем автоматизации производственных процессов. Проект стоимостью около 2 млн рублей направлен на расширение профессиональных компетенций сотрудников в области новейших цифровых технологий.

В течение года инженеры проходили обучение в авторизованных центрах по сертификационным модулям Cisco и VMWare – лидеров мирового рынка сетевых и телекоммуникационных технологий. Программы обучения были построены так, чтобы заводская ИТ-команда умела оперативно и эффективно оптимизировать работу корпоративных сетей, что даст предприятию дополнительные конкурентные преимущества в современном динамичном цифровом мире.

В ходе интенсивных очных технических тренингов участники проекта усовершенствовали навыки развертывания и администрирования сетей, настроек сложного программного обеспечения, изучили новые технологии повышения производительности и защиты информационных систем и др. Заводчане прошли теоретическое и практическое обучение в области виртуализации центров обработки данных – одной из самых перспективных направлений развития цифровизации.

- Цифровые инновации вносят кардинальные изменения в организацию производственных процессов и требуют их постоянного совершенствования. Сертификация заводского инженерного состава по мировым ИТ стандартам позволит нам выйти на новый уровень развития информационных технологий, повысить безопасность и эффективность телекоммуникационных систем», – отметил начальник ремонтного управления ВИЗ-Стали Михаил Лаптев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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