2019-07-10T17:11:33+03:00
Экономика

Кластер «Гора Белая» вышел на рынок туристических услуг

Продажи туристических продуктов стартуют на сайте кластера в конце июля
Поделиться:
Фото: туристический кластер «Гора Белая»Фото: туристический кластер «Гора Белая»
Изменить размер текста:

На выставке ИННОПРОМ кластер «Гора Белая» и туристическая компания «Виста» подписали соглашение о старте продаж туристических продуктов. Фактически это означает выход первого на Урале туристско-рекреационного кластера на профессиональный рынок туристических услуг.

Документ подписали генеральный директор управляющей компании туристического кластера Леонид Гункевич и исполнительный директор компании «Виста-туристические маршруты», член правления Уральской ассоциации туризма Мария Галкина.

На сайте туристического кластера через цифровые платформы туроператора будет реализована возможность выбора, бронирования и оплаты туристических продуктов.

- По закону мы как управляющая компания не имеем права продавать продукты туристического кластера, которые уже существуют на территории и которые сформируются в дальнейшем. Это отдельный лицензированный вид деятельности. Мы подумали и пригласили к сотрудничеству крупнейших в нашем регионе – компанию "Виста". Суть соглашения в том, что мы начинаем вместе создавать туристические продукты и продавать их на онлайн-платформе. Для нас это важно потому, что мы начнём анализировать отзывы туристов, впитывать замечания и предложения и с их учетом формировать объекты на территории кластера, чтобы отдыхать у нас было удобно, комфортно и интересно, - сообщил Леонид Гункевич.

Продажи туристических продуктов стартуют на сайте кластера «Гора Белая» в конце июля. Сначала это будут сплавы, походы, велотуры. Сегодня разрабатываются продукты, которые раскроют туристический потенциал Урала для разных аудиторий – деловых туристов, активной молодёжи, семейных путешественников, школьников. Команда также работает над андреналиновыми развлечениями (различными форматами квадроциклетных маршрутов) и сценариями отдыха от городской суеты. Кроме того, начинается подготовка к зимнему сезону.

Представитель Уральской ассоциации туризма Мария Галкина отметила, что туркластер «Гора Белая» является важным проектом Свердловской области. Представлять продукты кластера туроператор будет не только на российском, но и на международном рынке.

Туристический кластер «Гора Белая» — проект правительства Свердловской области по комплексному развитию территории под Нижним Тагилом, стартовал в 2018 году. В границы кластера входят ГЛК «Гора Белая», природный парк «Река Чусовая, буферная зона Висимского заповедника и 15 населенных пунктов. В рамках реализации проекта планируется до 2028 года модернизировать действующие и создать около 200 новых объектов индустрии туристического сервиса, спорта и культуры. В кластере доступны и будут развиваться различные виды отдыха: от экстремального зимнего до культурно-познавательного и семейного в исторических горнозаводских поселках и в окрестностях реки Чусовой. На территории создан особый экономический режим. На территории создан особый экономический режим. Подписаны первые соглашения с резидентами, инвестпроекты прорабатываются: привязываются к конкретным участкам, уточняются в рамках концепции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Удалили селезенку и желчный пузырь»: уральские хирурги впервые одновременно провели операцию на двух органах у ребенка
СвЖД напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения на железнодорожных переездах
Уралец прописал 3,5 тысячи иностранцев в торговом центре
В «БКС Брокер» рассказали, когда рубль вернется к высокому курсу
Житель Урала не смог получить полис, потому что числится мертвым
«На фото попадали любовницы»: мэр Екатеринбурга рассказал, почему при нарушениях фиксируют задние номера автомобилей
Эвакуировали 15 человек: на Декабристов загорелся китайский ресторан
На Урале депутат лишился мандата из-за того, что не указал в отчете о доход прицеп
В Екатеринбурге на здании появился огромный полиэтиленовый пакет
«Хотел напугать»: жителя Ревды приговорили к 9 годам лишения свободы за нападение с ножом на соседей
В центре Нижнего Тагила сотрудники ГИБДД остановили пьяного прокурора
«Расчленили тело и закопали в разных местах»: на Урале бывшие супруги жестоко убили собутыльника
Акцент на онкологии: больше 110 тысяч екатеринбуржцев отправились к врачам на осмотр
Девушки не было: Кремль отреагировал на спонтанное общение Путина с жителями Екатеринбурга
Уральский поэт выпустил сборник о протестах в сквере у Драмтеатра
В Екатеринбурге почти на 4% снизилась доля дешевого жилья
Трассу Екатеринбург-Тюмень отремонтируют за 1 миллиард рублей
За полгода в Екатеринбурге отремонтировали более тысячи дорожных объектов
В Екатеринбурге мужчине отказались выдавать кредит и он напал на менеджера с заточкой
«Это событие для города, региона и всей страны»: Владимир Путин поздравил Екатеринбург с получением права провести Универсиаду