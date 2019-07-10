Кластер «Гора Белая» вышел на рынок туристических услуг

На выставке ИННОПРОМ кластер «Гора Белая» и туристическая компания «Виста» подписали соглашение о старте продаж туристических продуктов. Фактически это означает выход первого на Урале туристско-рекреационного кластера на профессиональный рынок туристических услуг.

Документ подписали генеральный директор управляющей компании туристического кластера Леонид Гункевич и исполнительный директор компании «Виста-туристические маршруты», член правления Уральской ассоциации туризма Мария Галкина.

На сайте туристического кластера через цифровые платформы туроператора будет реализована возможность выбора, бронирования и оплаты туристических продуктов.

- По закону мы как управляющая компания не имеем права продавать продукты туристического кластера, которые уже существуют на территории и которые сформируются в дальнейшем. Это отдельный лицензированный вид деятельности. Мы подумали и пригласили к сотрудничеству крупнейших в нашем регионе – компанию "Виста". Суть соглашения в том, что мы начинаем вместе создавать туристические продукты и продавать их на онлайн-платформе. Для нас это важно потому, что мы начнём анализировать отзывы туристов, впитывать замечания и предложения и с их учетом формировать объекты на территории кластера, чтобы отдыхать у нас было удобно, комфортно и интересно, - сообщил Леонид Гункевич.

Продажи туристических продуктов стартуют на сайте кластера «Гора Белая» в конце июля. Сначала это будут сплавы, походы, велотуры. Сегодня разрабатываются продукты, которые раскроют туристический потенциал Урала для разных аудиторий – деловых туристов, активной молодёжи, семейных путешественников, школьников. Команда также работает над андреналиновыми развлечениями (различными форматами квадроциклетных маршрутов) и сценариями отдыха от городской суеты. Кроме того, начинается подготовка к зимнему сезону.

Представитель Уральской ассоциации туризма Мария Галкина отметила, что туркластер «Гора Белая» является важным проектом Свердловской области. Представлять продукты кластера туроператор будет не только на российском, но и на международном рынке.

Туристический кластер «Гора Белая» — проект правительства Свердловской области по комплексному развитию территории под Нижним Тагилом, стартовал в 2018 году. В границы кластера входят ГЛК «Гора Белая», природный парк «Река Чусовая, буферная зона Висимского заповедника и 15 населенных пунктов. В рамках реализации проекта планируется до 2028 года модернизировать действующие и создать около 200 новых объектов индустрии туристического сервиса, спорта и культуры. В кластере доступны и будут развиваться различные виды отдыха: от экстремального зимнего до культурно-познавательного и семейного в исторических горнозаводских поселках и в окрестностях реки Чусовой. На территории создан особый экономический режим. На территории создан особый экономический режим. Подписаны первые соглашения с резидентами, инвестпроекты прорабатываются: привязываются к конкретным участкам, уточняются в рамках концепции.