2019-07-10T16:58:58+03:00
Экономика

Подарок для фанатов «Ленинграда»: мощное финальное выступление группы - 31 октября на Парусе в Дубае

Самые яркие хиты за двадцатилетнюю историю группы, эпатажное шоу, море драйва и энергии
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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Больше 30 тысяч человек пришли на концерт «Ленинграда» в Екатеринбурге в рамках прощального тура – был побит даже рекорд посещаемости «Екатеринбург-Арены» во время матчей ЧМ. Смелые тексты, любимые хиты и невероятное шоу привели фанатов в полный восторг, а перед концертом состоялся мини-пикет, на котором ростовые куклы – Бабы Яги – позвали Шнура в Дубай.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Такая «сказочная» демонстрация вызвала большое оживление у зрителей. Дело в том, что 31 октября на музыкальном фестивале PaRUS в Дубае состоится мощный финал прощального тура «Ленинграда». А это значит, что у фанатов будет еще один шанс услышать любимого исполнителя, и не где-нибудь, а на самом берегу персидского залива, на арене роскошного отеля Jumeirah Beach.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Бабы Яги подошли к приглашению с фантазией – надели лабутены, которые так прославил Шнур в своей нетленке, и устроили дефиле.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Сотни людей подходили к «митингующим» за информацией – что, где и когда будет. А будет мощнейший концерт, который одновременно станет и финалом масштабного прощального тура. Самые яркие хиты за двадцатилетнюю историю группы, эпатажное шоу, море драйва и энергии – всего этого будет в избытке 31 октября на легендарном фестивале PaRUS в Дубае. Так что все желающие – на борт!

ИСТОЧНИК KP.RU

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