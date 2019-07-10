«Оснований для банкротства нет»: бард Александр Новиков заявил о победе в суде над администрацией Екатеринбурга

В Екатеринбурге продолжается судебное разбирательство между администрацией города и бардом Александром Новиковым. Ранее чиновники подали в арбитраж иск о банкротстве музыканта: он задолжал столице Урала более миллиона рублей за аренду участка на Малышева, 38. Новиков же настаивает, что участок находится в общей долевой собственности. Сегодня бард заявил о том, что 17-й апелляционный арбитражный суд не нашел оснований для проведения процедуры.

– В вынесенном постановлении суда указано, что никаких оснований для процедуры банкротства в отношении меня нет! Решение суда вступает в силу немедленно, с момента оглашения, - написал Новиков в Facebook.

Двухэтажное здание на Малышева,38 зарегистрировано как многоквартирный дом, но там находятся только торговые помещения Фото: Google.Карты

В пресс-службе администрации города не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Напомним, разбирательство длится с осени 2018 года – его останавливали, а после возобновили в апреле этого года. В конце июня в здание на Малышева, 38 пришли сотрудники администрации. Они планировали провести экспертизу: здание зарегистрировано как многоквартирный дом, но по факту там находятся торговые помещения.

Отметим, что согласно информации в 2ГИС, в двухэтажном здании размещается целый ряд компания – туроператор, салон цветов, кафе, фотостудия и другие.

Также Новиков стал фигурантом уголовного дела по жилищному кооперативу «Бухта Квинс» - его обвиняют в хищении 50 миллионов рублей.

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