«Комсомолка» подготовила гид по «Иннопрому-2019» для тех, кто ничего не понимает в промышленности

Что делать, если ты гуманитарий, а сходить на «Иннопром» очень хочется? Да еще всю неделю об этом не умолкают новостные ленты, заманивая тебя фоточками. Конечно же ехать и незамедлительно. Мы подготовили свой неформальный гид для тех, кто ничего не понимает в промышленности.

С ВЕТЕРКОМ НА «БОГАТЫРЕ»

Я почти как Шелдон Куппер из «Теории большого взрыва», но только персонаж сериала до безумия любил поезда, а мне нравятся трамваи. Захожу в первый павильон, и глаз вышибает блеск новенького вагона. Захожу, сажусь.

- У нас еще можно и в кабине посидеть, - говорят мне.

Вот как выглядит настоящий богатырь.Фото: Алексей БУЛАТОВ

И правда, посидеть можно, да еще и на кнопочки понажимать. Короче полное погружение.

Это грамина, да еще и называется «Богатырь» - новый низкопольный трамвай. Такие производят "ПК Транспортные системы". Большой акцент сделан на безопасности. Машина внутри обшита алюминием, что повышает пожаростойкость. Кроме этого, вагон достаточно вместительный, за раз может перевозить до 200 человек.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ

Идем дальше, вижу толпу людей, залипающих на монитор. Подхожу, а на экране обычная квартира и кошка, которая бегает между комнат.

- А что тут такое, - спрашиваю мужчину в пиджаке.

- Это симулятор будущей квартиры, можно прогуляться по ней, выйти во двор. Только нужно надеть очки виртуальной реальности.

Так реалистично, что даже кошку видно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Я вмиг попадаю в другой мир, хотя, планировка напоминает мне мою квартиру. С этим все понятно, надо выйти на улицу. Я могу передвигаться с помощью лазерной указки: нажала на кнопку и я уже в коридоре, еще на одну в лифте. Красота, в жизни бы так.

Разработку на «Иннопроме» представили уральские IT-специалисты. Приложением будет полезно для людей, которые планируют купить квартиру в новостройке. Вот приходишь к продавцу, а он может сразу предложить прогуляться по будущему жилищу.

МУЖСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА «ИННОПРОМЕ»

Я хоть и девочка, но тоже люблю большие и мощные тачки. Вот эта «малышка, всем своим видом намекает, что проедет даже по болоту, не говоря ужу о наших российских дорогах. Размер колеса чуть-чуть уступает человеческому росту.

Эта малышка сможет проехать где угодно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На месте, где должно располагаться водительское кресло, нет ни руля, ни каких-нибудь рычагов – только планшеты. Вот с них и управляется эта красотка. Называется она, кстати, Snowbus.

Вездеход, который собрали на зхъаводе во Владимирской области, питается кроме дизельного топлива еще и бензином. Без дозаправки Snowbus может прожить целых 120 часов, что согласитесь, много для такой большой машины.

Возле президентского лимузина можно только фотографироваться.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Эта машина Путина, - кричу я нашему фотографу Леше и бегу в золотому лимузину.

- Да. Мощная, правда?

Aurus – это новый отечественный автобренд. Выглядит, конечно, неплохо. Говорят, эта тачка разгоняется до 100 километров в час примерно за 8 секунд. Впечатляет, правда? На «Иннопроме» представлено несколько моделей этого автомобиля. Один из них лимузин в точности, как у нашего президента Владимира Путина.

Посидеть на кожаных сидениях посетителям не разрешают. А вот фотографироваться рядом – пожалуйста.

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ

Один из самых интересных стендов – у «Русской медной компании». Каждый год тут что-то новенькое. В это раз гостей удивляют голографическими фильмами. Но чтобы попасть внутрь нужно пройти через световой коридор. Страшно, но интересно.

Чтобы попасть к стенду "РМК", нужно пройти через световой коридор.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы запустить новый сюжет, нужно выбрать его в голографическом меню, двигая рукой в специальной световой рамке.

Если бы «Иннопром» был конкурсом, я знаю, кто бы побеждал каждый год. Вы только посмотрите, как здесь все блестит и переливается.

ЛЕТАЕМ В КОСМОСЕ

А вот здесь будет интересно не только взрослым, но и малышам. На стенде Сначала тебе встречают красивые девушки, которые заманивают полетать с ними в космос.

- Да я только с радостью, - говорю девчонкам. - Что для этого нужно?

- Можно без физической подготовки, - шутят инопланетянки.

Танцевать в космосе можно без особой подготовке.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полетели. Врубается музыка, а сзади на экране начинает двигаться картинка. Что-то меня укачало, видимо космос не для меня. Оказалось, что наши телодвижения снимала, теперь это видео можно получить себе на почту. Похвастаюсь потом перед друзьями.