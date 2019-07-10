Несли километр на носилках: в горах Крыма спасли туриста из Свердловской области

В Крыму у горы Ай-Петри спасатели пришли на помощь уральскому туристу. По данным регионального МЧС, пострадавшего обнаружили под вершиной горы и спустили к автомобилю «скорой» помощи. Известно, что 46-летнему свердловчанину стало плохо во время подъема.

- Спасатели отряда «Крым-СПАС» посредством носилок транспортировали мужчину по пересеченной местности около 1 километра к средней станции канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри», где передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Это далеко не первый инцидент с участием жителей Урала в Крыму этим летом. Сначала в Черном море пропал дайвер Дмитрий Осипов, поиски которого были приостановлены после двух недель. А также на одном из пляжей скончался военнослужащий из Нижнего Тагила, мужчина спасал тонущего сына и захлебнулся сам.