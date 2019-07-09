Появилась надежда: читатели «Комсомолки» собрали 600 тысяч для больной раком девочки

Небывалый отклик нашла наша публикация об Оксане Раевской у читателей «КП-Екатеринбург». Совсем недавно у 15-летней школьницы из Екатеринбурга нашли злокачественную опухоль в брюшной полости. Удалять новообразование в России рискованно и опасно, поэтому необходимо в кратчайшие сроки собрать 1,5 миллиона рублей на операцию в Германии.

Уже через несколько часов после выхода статьи маме девочки стали поступать переводы на банковские карты: суммы варьировались от 100 до 10 000 рублей. Такого, честно говоря, мало кто мог ожидать. Но видимо человеческое милосердие не знает границ, за что семья Оксаны безмерно благодарна.

Опухоль нашли у девочки во время УЗИ. Фото: предоставлено родителями Оксаны Раевской

- Врачи клиники в Германии сказали, что убрать саму опухоль можно, при этом сохранив желудок и 12-типерстную кишку. Операция займет пять часов. На 19 августа нам назначили колоно-гастро-скопию (включает фото с разных ракурсов изнутри, просмотр в режиме онлайн на экране), анализы, необходимые для операции, подготовку к операции. Это будет стоить 1500 €. Сама операция и реабилитация обойдётся примерно в 25000€. Это около 1 930 260 рублей, не считая билетов и проживания для меня. Огромнейшая благодарность тем, кто не остался равнодушным, - рассказывает мама девочки

До полной оплаты семье девочки не хватает еще 967 000 рублей.

Фото: предоставлено родителями Оксаны Раевской

Если вы готовы помочь Оксане Раевской, то переводите средства по реквизитам ниже:

5536 9137 6981 2310 – карта «Тинькофф» банка;

4276 1629 1364 1368 – карта Сбербанка

Номер счета в Сбербанке: 40817810116542948079

БИК 046577674

Корр.счет 30101810500000000674

ИНН 7707083893

КПП 6677143001