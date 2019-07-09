«Если у вас не было изначально намерений обмануть банки, то вам нечего бояться!»

Проблема закредитованности россиян сегодня стоит очень остро. Согласно статистике, 44,7 миллиона россиян живут взаймы. Это 60% всего экономически активного населения страны, а еще 720 тысяч человек – потенциальные банкроты. Многие уже слышали про закон о банкротстве физических лиц, но не все до конца понимают, для чего он придуман и как можно списать все долги? Ответ на этот вопрос дает руководитель юридической практики компании «Современная защита» Константин Волков в своей авторской статье.

«В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВОЙ»

Проблема закредитованности россиян начала активно решаться в декабре 2014 года. Именно тогда сразу в двух чтениях за день приняли закон о банкротстве физических лиц, хотя до этого не могли принять его 5 лет. Что это вдруг правительство решило позаботиться о нас, простых смертных?

В этот же день доллар вырос с 30 до 80 рублей, а евро – с 40 до 100 рублей! Буквально за 1 день миллионы людей оказались в дефолтном состоянии. У многих были валютные кредиты, ипотеки, многие предприятия стали заложником иностранной валюты и просто не смогли справиться с обязательствами перед кредиторами. В результате правительство столкнулось с большим социальном напряжением. Доля просроченной задолженности в банках достигла исторических рекордов, и банкротство было призвано решить эти проблемы.

Для людей – это чистка, списание невозвратных долгов. Для банков – это списание проблемных задолженностей и освобождение своих резервов. Ну а для государства – это снижение социального напряжения и оздоровление банковской системы.

Уже в октябре 2015 года закон о банкротстве физических лиц вступил силу.

Что является ключевым в процедуре банкротства и что ждет впереди тех, кто решил подать соответствующее заявление в суд?

В процедуре банкротства каждая мелочь является ключевой, начиная со сбора документов и заканчивая последним судебным заседанием. Если вкратце, то каждого человека, который решил подать заявление на банкротство, впереди ждет три этапа:

1. Досудебный – сбор документов. Как бы быстро вы ни хотели собрать весь пакет документов, тем не менее на это требуется месяц-полтора, так как нужны официальные запросы в различные государственные органы. Как только документы собраны, пишется заявление в суд, которое достаточно массивное, зачастую достигает 250–300 листов.

2. Судебный – рассмотрение вашего заявления на признаки обоснованности. На данном этапе делу присваивается номер, на основании которого каждый человек на официальном сайте арбитражного суда может отслеживать ход судебного процесса. И на основании ст. 213.4 ФЗ 127 вас признают банкротом. Судья вводит вам саму процедуру банкротства.

Работа финансового управляющего – самый ключевой этап всей процедуры, так как на основании отчетов финансового управляющего судья принимает решение – списать должнику долг или обязать платить дальше. В обязанности управляющего входит: проведение анализа финансового состояния должника, взаимодействие с судебными приставами для прекращения исполнительных производств; формирование и ведение реестра требований кредиторов. Также управляющий обязан проверить наличие признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.

3. Если у вас не было изначально намерений обмануть банки, то тут вам нечего бояться!

ТЫСЯЧИ РЕШЕННЫХ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ!

На самом деле в двух словах объяснить про финансового управляющего довольно сложно, так как много юридических терминов и с точки зрения закона, обязанности управляющего расписаны на десятки страниц. Короткий видеоролик о том, кто такие финансовые управляющие, какова их основная роль.

Кто такой финансовый управляющий?.

В компанию «Современная защита» обращаются тысячи людей с абсолютно разными ситуациями. За 3 года удалось провести более 3000 процедур со списанием долгов и более 2500 дел сейчас в производстве. Юридическая компания готова предоставить качественного финансового управляющего и взять под контроль всю процедуру банкротства.

Руководитель юридической практики в Екатеринбурге Алексей Костылев.

ООО «Современная защита», ОГРН 1167746401492, место регистрации 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр.1, 3 эт., пом. 4, комн. 16.

Справка

ООО «Современная защита» – юридическая компания, специализирующаяся на банкротстве физических и юридических лиц. Офисы компании работают в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

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