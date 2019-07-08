2019-07-08T10:56:40+03:00
Происшествия

Стала известна личность третьего погибшего в аварии с бензовозом на севере Урала

Он вместе с женой возвращался в город на бензовозе, который перевернулся и загорелся
Олег Галимов
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Павел и его супруга Людмила погибли на месте. Фото: соцсетиПавел и его супруга Людмила погибли на месте. Фото: соцсети
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Стала известна личность третьего погибшего в жуткой аварии на Конжаке. Им оказался житель Краснотурьинска Павел Просовский – муж Людмилы Просовской, которая также скончалась от падения с бензовоза.

Водителю грузовика грозит арест и реальный срок. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Водителю грузовика грозит арест и реальный срок. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Как рассказали «КП» друзья семьи, супруги отправились на горный марафон, и решили добраться до города на грузовике. Всего на бензовоз залезли девять человек, еще двое сели в кабину к водителю, который, как выяснилось позже, был пьян.

При спуске с горки у фуры отказали торомоза и она перевернулась, а от удара топливо вспыхнуло. Людмила и Павел скончались на месте, как и житель Карпинска Олег Гетц.

Павла и Людмилу называли идеальной семейной парой. Фото: соцсети

Павла и Людмилу называли идеальной семейной парой. Фото: соцсети

На допросе в полиции водитель бензобака не признал вину и заявил, что один из туристов «выключил раздаточную коробку».

- Водитель автоцистерны задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Водитель бензовоза рассказал, почему произошла авария на Конжаковском камне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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