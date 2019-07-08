Стала известна личность третьего погибшего в аварии с бензовозом на севере Урала
Стала известна личность третьего погибшего в жуткой аварии на Конжаке. Им оказался житель Краснотурьинска Павел Просовский – муж Людмилы Просовской, которая также скончалась от падения с бензовоза.
Водителю грузовика грозит арест и реальный срок. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Как рассказали «КП» друзья семьи, супруги отправились на горный марафон, и решили добраться до города на грузовике. Всего на бензовоз залезли девять человек, еще двое сели в кабину к водителю, который, как выяснилось позже, был пьян.
При спуске с горки у фуры отказали торомоза и она перевернулась, а от удара топливо вспыхнуло. Людмила и Павел скончались на месте, как и житель Карпинска Олег Гетц.
Павла и Людмилу называли идеальной семейной парой. Фото: соцсети
На допросе в полиции водитель бензобака не признал вину и заявил, что один из туристов «выключил раздаточную коробку».
- Водитель автоцистерны задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Водитель бензовоза рассказал, почему произошла авария на Конжаковском камне.
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ИСТОЧНИК KP.RU