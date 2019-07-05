2019-07-05T14:52:47+03:00
Звезды

«Служба заботы», надувные фламинго и Иван Дорн: что нас ждет на Super MEGA Fest

Фестиваль хорошей музыки, ярких эмоций и новых впечатлений пройдет в МЕГА Парке и продлится все выходные
Алина Закусина
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Super MEGA Fest продлится все выходные на площадке перед ТЦ «МЕГА». Фото: предоставлено организаторамиSuper MEGA Fest продлится все выходные на площадке перед ТЦ «МЕГА». Фото: предоставлено организаторами
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Super MEGA Fest стартует в Екатеринбурге 13 июля. На площадке можно будет комфортно провести целый день: перекусить на фудкорте с новыми ресторанными проектами, послушать лекции, посетить дизайн-маркет, соревнования по скейтбордингу и лекции. А можно просто общаться и наслаждаться коротким уральским летом у фонтана с надувными фламинго.

Зрелищной и яркой обещает быть зона « Стрит-стайл»: мотошоу, скоростные заезды и мастер-классы на балансбордах и уличные танцы. Оба дня на фестивале будет работать станция кастомизации от известных уличных художников: можно будет отдать им свой скейт, футболку или что-то еще из личных вещей, а они сделают из них практичное произведение искусства.

Иван Дорн уже приезжал на фестивали в Екатеринбург, а вот Oscar and the Wolf посетят Екатеринбург впервые. Фото: предоставлено организаторами

Иван Дорн уже приезжал на фестивали в Екатеринбург, а вот Oscar and the Wolf посетят Екатеринбург впервые. Фото: предоставлено организаторами

Новым и приятным решением для формата городского фестиваля станет «Служба заботы», в которой гости Super MEGA Fest смогут попросить дождевик, плед, зарядное устройство или пластырь. На этой же стойке будет работать капшеринг: чтобы не использовать одноразовые пластиковые стаканчики можно будет арендовать или приобрести специальную многоразовую кружку и получить скидку на напитки вместе с ней.

Самых маленьких гостей ждет билингвальный клуб, лаборатория, в которой ребенок сможет сам сделать себе лизун, и скаут-лагерь, где дети научатся разводить «костер» и ставить палатки.

На фестивале можно будет комфортно провести целый день: слушать музыку, посещать активности, перекусывать, отдыхать. Фото: предоставлено организаторами

На фестивале можно будет комфортно провести целый день: слушать музыку, посещать активности, перекусывать, отдыхать. Фото: предоставлено организаторами

На оба фестивальных дня запланирована насыщенная музыкальная программа. Днем это будут DJ-сеты, выступления групп Anything Helps, «Море Гор», Niletto, RSAC и Triangle Sun, а вечером на сцену выйдут хедлайнеры: Иван Дорн в субботу 13 июня и бельгийцы Oscar and the Wolf в воскресенье.

Фестиваль пройдет в креативном пространстве МЕГА Парк, которое открыли весной этого года на на территории бывшей парковки перед торговым центром «МЕГА». Парк уже стал популярным местом в Инстаграме екатеринбуржцев: детская площадка в скандинавском стиле, крыша ресторана и фонтан с розовыми фламинго очень полюбились горожанам.

Зона с надувными фламинго и крыша ресторана стали одними из самых «инстаграмных» локаций в городе. Фото: предоставлено организаторами

Зона с надувными фламинго и крыша ресторана стали одними из самых «инстаграмных» локаций в городе. Фото: предоставлено организаторами

Летний сезон в новом городском пространстве проходит активно и несомненно горячо, в июне здесь уже отгремел крупный летний фестиваль Sandarina. О том, зачем в последнее время торговые центры вкладывают силы и ресурсы в крупные фестивали, как они влияют на бизнес и городское сообщество, мы поговорим с управляющей «МЕГА-Екатеринбург» Айше Агекян уже 10 июля в 08:00 в эфире Радио «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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