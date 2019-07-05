«Он стал подводником по примеру отца»: у капитана, погибшего на АС-31, остались жена и двое детей
Среди подводников, погибших во время пожара в Баренцевом море, был Александр Авдонин, который, как оказалось, нередко приезжал в Свердловскую область – в закрытый город Новоуральск. Здесь долгое время жил его отец, который тоже в свое время служил на атомной подводной лодке. Александр Авдонин был капитаном 2 ранга. Его награждали орденом Мужества, медалью Ушакова и орденом «За военные заслуги». В прошлом ноябре ему исполнилось 44 года.
– Я его знаю еще с тех пор, когда он был совсем мальчишкой, – сквозь слезы говорит Виктория, друг семьи погибшего. – Он родился в Петропавловске-Камчатском. Его отец служил в военной части вместе с моим супругом. У Авдониных династия подводников. В детстве Саша не был проблемным ребенком. Он хорошо учился, любил ходить с отцом на рыбалку. Все школьные годы у него прошли в военном поселке. Перед ним был пример отца и матери, которая тоже была военной.
Александр любил охоту и рыбалку. Фото: из личного архива Александра Авдонина
Когда Александру Авдонину исполнилось 17 лет, он решил пойти по стопам отца и поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище во Владивостоке. Когда он был на втором курсе, у него от болезни умерла мать. Окончив учебу, Александр поступил на службу. Тем временем его родные, отец и сестра переехали жить в Новоуральск.
– У них семья корнями на Урал уходит, – вспоминает Виктория. – В 1998 году моему мужу и отцу Александра после демобилизации выдали квартиру в Новоуральске по выслуге лет. Сам Александр жил уже в Санкт-Петербурге а в Новоуральск приезжал на побывку повидать отца и сестру. Саша был очень ответственный. Порядочный, отзывчивый. Если попросят, то он всегда готов помочь. Не верится, что снова такое горе случилось. У моего мужа на Курске пять товарищей погибли.
Александр рос в Петропавловске-Камчатском и с детства, как отец, мечтал служить на подводной лодке. Фото: из личного архива Александра Авдонина
По словам людей, близко знавших Александра, о том, на какой именно подводной лодке он служит, они не знали. Поэтому весть, что среди 14 моряков погибших в Баренцевом море, был и Александр Авдонин для них стала неожиданностью.
– Он не очень-то рассказывал, где служит, – вспоминает Виктория. – Я поняла только, что они осваивали какую-то новую лодку. Он вообще был человеком, готовым осваивать все новое. Инициативный был и готовый к переменам.
У Александра остались жена и двое детей. Вместе с остальными 13 погибшими товарищами его похоронят в Санкт-Петербурге на морском мемориале Серафимовского кладбища - рядом с мемориалом морякам, погибшим на «Курске».
В 17 лет Александр (крайний слева) поступил в военно-морское училище во Владивостоке. Фото: из личного архива Александра Авдонина
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ИСТОЧНИК KP.RU
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