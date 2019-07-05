2019-07-05T11:26:42+03:00
Происшествия

Пуля в ответ на пощечину: раненая на Уралмаше школьница рассказала о конфликте со стрелком

14-летнюю Настю уже выписали из больницы с переломом
Олег Галимов
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Мама девочки требует наказать стрелкаМама девочки требует наказать стрелка
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Главной новостью последних часов в Екатеринбурге продолжает оставаться история со стрельбой из пневматического пистолета на Уралмаше, в результате которой пострадала 14-летняя девочка.

Мы пообщались с попавшей под обстрел Анастасией (имя ребенка изменено – прим.ред.) и узнали ее версию произошедшего. Школьница, как и ее подруги, рассказала о том, что конфликту предшествовало неадекватное поведение малолетнего стрелка.

Настя хотела проучить обидчика, а в ответ получила выстрел. Фото: соцсети

Настя хотела проучить обидчика, а в ответ получила выстрел. Фото: соцсети

- Мы с подружкой встретились с компанией из двух парней и двух девочек, а потом все вместе пошли к лавочкам во дворе, - рассказывает Настя. – Саша с самого начала приставал ко мне, что странно ведь у него есть девушка. Когда пришли во двор он пнул меня, но я не хотела конфликта, они же все пьяные были, и это настораживало. В итоге за меня заступилась подруга и скинула его со скамейки. Я решила воспользоваться моментом и дала ему пощечину. В ответ он достал пистолет и начала стрелять, от нескольких пуль я увернулась, но одна попала в палец на левой руке.

Уже в больнице у девочки диагностировали открытый перелом, позже хирург провел операцию и извлек пулю из-под кожи. Настю отпустили домой, но она боится, что палец может в любой момент воспалиться.

В больнице у Насти диагностировали открытый перелом пальца. Фото: предоставлено героиней публикации

В больнице у Насти диагностировали открытый перелом пальца. Фото: предоставлено героиней публикации

Что касается стрелка, то его с родителями уже опросили в полицию. Мама пострадавшей также пришла в отделение и написала заявление с требованием привлечь к ответственности обидчика дочери.

— Мать девочки обратилась в полицию с заявлением о привлечении подростка, виновного в происшествии, к ответственности. По данному факту подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции № 15 проводится проверка, — сказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Судя по фотографиям стрелка в соцсетях, он является любителем уличных драк и фанатом ФК «Урал», а также встречается со сверстницей.

Тот самый Александр, который стрелял в Настю. Фото: соцсети

Тот самый Александр, который стрелял в Настю. Фото: соцсети

На момент публикации он не ответил на наши вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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