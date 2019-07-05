Был на свободе всего неделю: прокуратура добилась ареста водителя «бешеной Honda», сбившего в Екатеринбурге маму с коляской

Прокуратура добилась повторного ареста 50-летнего Владимира Пузырева, который в ноябре прошлого года сбил трех человек на перекрестке Фурманова – 8 Марта. Об «КП-Екатеринбург» сообщил адвокат Антон Штоль, представляющий сторону пострадавших.

Таким образом, водитель «бешеной Honda» провел на свободе всего неделю, а теперь вновь оказался за решеткой.

На суде Пузырев не признал виныФото: Алексей БУЛАТОВ

- Прокуратурой было внесено представление об изменении меры пресечения Пузыреву, - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Мария Канатова.

Изначально Пузырева обвиняли по статье «Покушение на убийство», но позже следователи переквалифицировали дело по статьям «Причинение тяжких телесных повреждений», «Хулиганство», а также за неправомерное владение автомобилем.

Пузырев сбил на тротуаре трех человек и протаранил столб. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Еще 14 августа Верх-Исетский суд лишил его прав из-за неврологического заболевания.

- Прокурор Верх-Исетского района г. Екатеринбурга обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с вышеуказанным административным исковым заявлением, просит суд прекратить действие специального права Пузырева В.Н. на управление транспортными средствами, - говорится на сайте суда.

Уже после аварии стало известно, что Владимир Пузырев страдает эпилепсией.

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