2019-07-05T10:13:44+03:00
Происшествия

Мать школьницы, которую подросток ранил из пистолета на Уралмаше, требует наказать стрелка

Парнишка выстрелил из пневматики и попал девочке в палец
Олег Галимов
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Жизни Анастасии ничего не угрожает. Фото: соцсетиЖизни Анастасии ничего не угрожает. Фото: соцсети
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Мама 14-летней школьницы Анастасии (имя ребенка изменено – прим.ред), в которую накануне вечером выстрелил подросток, потребовала наказать малолетнего стрелка.

На данный момент девочка находится в палате детской больницы № 9, ее прооперировали и скоро выпишут домой.

Девочка гуляла с друзьями, когда к ним подошел мальчик с пистолетом. Фото: соцсети

Девочка гуляла с друзьями, когда к ним подошел мальчик с пистолетом. Фото: соцсети

- Мать девочки обратилась в полицию с заявлением о привлечении подростка, виновного в происшествии, к ответственности. По данному факту подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции № 15 проводится проверка, - сказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

По словам подруги пострадавшей, мальчик начал стрелять в Настю из-за ссоры. Все произошло на детской площадке дома № 36 по улице Восстания.

После стрельбы девочка дошла до соседнего двора и вызвала скорую. Фото: соцсети

После стрельбы девочка дошла до соседнего двора и вызвала скорую. Фото: соцсети

- Она спихнула его со скамейки и начала смеяться. Он достал пневматический пистолет и выстрелил. Пуля попала в руку так как Настя закрыла лицо руками, - рассказывает «КП-Екатеринбург» очевидец произошедшего.

Место, где была стрельба Фото: Олег Галимов

Место, где была стрельбаФото: Олег Галимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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