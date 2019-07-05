В Екатеринбурге рядом с землями, зарезервированными под ЭКСПО-2030, построят новый микрорайон

В Екатеринбурге скоро появится новый микрорайон. Он разместится на территории ВИЗа правобережного. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уже утвердил проект планировки и межевания его территории. Жилые дома вырастут в квадрате улиц Татищева – Юрия Исламова – Металлургов – набережной Верх-Исетского пруда. Проект микрорайона разработала «Группа ЛСР» вместе с архитектурным бюро ARCHINFORM.

– Мы проделали огромную работу, чтобы новый микрорайон стал комфортным не только для проведения знаковых мероприятий, но и для повседневной жизни, – отметил Иван Кудрявцев, директор по развитию «Группы ЛСР» на Урале. – Важность ВИЗа правобережного нельзя недооценивать, ведь это будущее лицо города, которое видят все въезжающие в Екатеринбург по Новомосковскому тракту. Проект планировки и межевания территории утвержден, и это значит, что микрорайон будет активно развиваться. «Группе ЛСР» принадлежит 14 га запроектированной территории, на которых мы планируем построить порядка 200 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Проектирование нового жилого квартала мы уже начали.

Слева серым пятном на схеме обозначена площадка, на которой в будущем могут построить павильоны для Всемирной выставки. Фото: проектная документация

Рядом с новым микрорайоном должны появиться две станции будущей второй ветки метро – «Янтарная» и «Верх-Исетская». Также в микрорайоне планируют построить детские сады на 1100 мест и школы на 2825 мест, паркинги, медицинские учреждения и торговые центры. Набережную Верх-Исетского пруда также обещают благоустроить. Плюс, не стоит забывать, что рядом с новым микрорайоном есть территории, зарезервированные под строительство объектов для ЭКСПО-2030. Строительство там начнется, только если Екатеринбург снова, уже в третий раз, подаст заявку на проведение всемирной выставки и победит.

– На ВИЗе правобережном помимо общественных пространств появится около 580 тысяч квадратных метров жилья, – говорят в «Группе ЛСР». – Застройка микрорайона предусматривает дворы без машин, коммерческие помещения на первых этажах, внутриквартальные скверы и парковки. В центре жилой застройки, в границах Крауля – Районная, 1 – Татищева - Срединное кольцо, будет обустроен парк.

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