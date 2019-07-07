«Они выключили мне раздаточную коробку»: водитель бензовоза рассказал свою версию аварии в горах Урала

Полиция продолжает выяснять обстоятельства смертельного ДТП на Канжаковском камне. В воскресенье ночью, 7 июля, автоцистерна с топливом перевернулась на трассе в районе Карпинска и взорвалась. Машина потеряла управление предположительно из-за неисправности тормозов. Пострадали семь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Также в аварии погибли три человека. На месте происшествия оказалось, что водитель был пьян, сейчас он задержан.

Авария случилось в воскресенье ночью. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

На допросе 51-летний местный житель сказал, свою версию.

- Я увидел несколько людей, которые попросили их подвезти. Ну я им и не отказал. Двое человек сели ко мне в кабину и выключили мне раздаточную коробку на самом спуске. Случайно. И я полетел накатом вниз, попал в канаву, - признается мужчина.

Однако, это не освобождает его от наказания. Сейчас ему избирается мера пресечения. Также прокуратура намерена проверить организацию, где работал мужчина, а также организаторов горного марафона «Конжак», участниками которого были пострадавшие пассажиры.

- Я хочу извиниться перед родственниками пострадавших и погибших. Я не имел злого умысла. Простите меня, - добавил водитель цистерны.

Отметим, что водитель взял одиннадцать пассажиров. Двое были в кабине, а остальные сидели сверху на бочке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/718857" frameborder="0"></iframe> Водитель бензовоза рассказал, почему произошла авария на Конжаковском камне.

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Пострадавшие- это участники горного марафона «Конжак». Он проходят каждый год недалеко он города Карпинска Свердловской области в первую субботу июля. Туристов привлекает уникальная местность и экстремальные условия подъема до высшей точки дистанции полторы тысячи метров. Каждый год на фестиваль съезжается сотни туристов, чья цель покорить уральские вершины. (Подробности.)

https://www.ural.kp.ru/daily/26999.5/4060759/