«Они хотели получить кайф от похода»: почему пострадавшие в аварии на Урале сели на бензовоз, а не уехали на трансфере

На севере Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием бензовоза. Автоцистерна с топливом и еще одиннадцатью пассажирами перевернулась в районе Карпинска. Трое человек погибли, еще двое в тяжелом состоянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/718799" frameborder="0"></iframe> В горах на севере Урала опрокинулся и загорелся бензовоз.

Поздно вечером трое туристов шли по трассе Карпинск-Кытлым, по пути они остановили автоцистерну «Урал» и попросили их подвезти. Через несколько километров 51-летний водитель согласился взять еще восемь пассажиров. Люди разместились прямо на цистерне.

- В дальнейшем водитель бензовоза не выбрал безопасного скоростного режима, после чего машина потеряла управление в связи с неисправностью, водитель сказал всем спрыгивать, после чего сам спрыгнул, - комментируют в прокуратуре пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. Сама цистерна перевернулась и взорвалась, ведь внутри было почти 500 литров топлива. На месте ДТП работали сотрудники МЧС, которые ликвидировали Возгорание.

- Площадь пожара составила 10 кв.м. Пожарные в течение 10 минут с помощью пены ликвидировали возгорание. В бензовозе, объем которого 4,5 тысячи литров, находилось всего 500 литров топлива. Угрозы для населения и окружающей среды нет, - комментируют в областном МЧС.

Всего пострадавших семь человек, из них есть подросток 2005 года рождения, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

- Семеро доставлены в Краснотурьинскую городскую больницу, двое из них силами санитарной авиации госпитализированы в Детскую городскую клиническую больницу №9 и в Городскую травматологическую больницу №36 Екатеринбурга. Состояние проходящих лечение в Краснотурьинске средней тяжести, в Екатеринбурге – тяжелое, -говорят в Минздраве по Свердловской области.

Пострадавшие- это участники горного марафона «Конжак». Он проходят каждый год недалеко он города Карпинска Свердловской области в первую субботу июля. Туристов привлекает уникальная местность и экстремальные условия подъема до высшей точки дистанции полторы тысячи метров. Каждый год на фестиваль съезжается сотни туристов, чья цель покорить уральские вершины.

- Интересно тем, что марафон проводится на самом высоком склоне в Свердловской области. Часть марафона проходит по грунтовой дороги, а другая- по тропам. Там встречаются и крупные камни, и ручьи текут, - рассказал «Комсомольской правде» турист Илья Морозов. – Когда люди выбегают на высоту 1000 метров, там начинаются каменные реки, по которым бежать сложно.

Смертельное ДТП произошло на трассе в районе Карпинска. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области.

По словам участников марафона, для них был организован трансфер, который доставлял туристов до места мероприятия и обратно. Те туристы, которые попали в аварию, вероятнее всего, сами отказались.

- Для некоторых это такой туристических кайф, когда ты еще и пешком идешь. Хотя там поблизости есть турбазы и много троп, - отметил наш собеседник.

Отметим, что в обстоятельствах трагического ДТП разбирается прокуратура. Поскольку полиция установила, что водитель «Урала» был пьян, ему грозит наказание.

- Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности в организации, где работал водитель бензовоза, - отметили в ведомстве. - Кроме того, прокуратура проведет проверку организации международного горного марафона «Коржак-2019» в части безопасности его проведения.

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