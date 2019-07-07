В горах на севере Урала опрокинулся и загорелся бензовоз: четыре человека погибли

На севере Свердловской области произошла трагедия: у подножья горы Конжаковский камень опрокинулся и загорелся бензовоз. По данным "КП-Екатеринбург" в аварии погибли четыре человека. Еще девять пострадали.

Как рассказали очевидцы, группа туристов попросила водителя бензовоза подвести их до Карпинска, после чего машина опрокинулась в пути к населенному пункту.

- В Свердловской области пожарные ликвидируют последствия ДТП на 44 км автодороги Карпинск-Кытлым с участием бензовоза, - сообщают в МЧС. - По предварительной информации, произошел съезд автомобиля с дороги, опрокидывание с последующей разгерметизацией и возгоранием топлива. Площадь пожара составила 10 кв.м. Пожарные в течение 10 минут с помощью пены ликвидировали возгорание. В бензовозе, объем которого 4,5 тысячи литров, находилось всего 500 литров топлива. Угрозы для населения и окружающей среды нет. В результате ДТП есть пострадавшие. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

Как сообщает источник к в следствии, бензовоз спускался с горки. В это время, дорогу переходили участники марафона, они остановили автомобиль и попросили подвезти.

- Двое сели сели в кабину, остальные залезли сверху на грузовик. На следующем спуске с горы у бензовоза отказывают тормоза, он переворачивается и происходит возгорание, - сообщает паблик "Лампа".

Ежегодный горный марафон на Конжаковском камне собирает тысячи спортсменов со всей России. Это одна из самых сложных трасс в стране. Многие участники разбивают у подножья горы лагерь, чтобы переночевать там после забега.