Уралец, вернувший права, отобранные за пьяную езду, напился и врезался в дом в тот же день

Посреди ночи жителей дома в переулке Буденного в Сухом Логу разбудил грохот и дрожание оконных стекол. Выглянув на улицу, они увидели иномарку "Мазда" - та врезалась в их дом.

- 39-летний водитель при движении не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие - жилой дом, - объясняют в УГИБДД по Свердловской области. - Дом частично расселен и по счастливой случайности в квартире на первом этаже, куда пришелся удар, никто не пострадал.

Водителю полицейские провели медицинское освидетельствование прямо на месте ДТП. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водителя сразу на месте полицейские проверили на опьянение. Оказалось, что прежде чем сесть за руль, он хорошенько выпил.

- В этот день водитель забрал свое водительское удостоверение из ГИБДД после предыдущего лишения прав, также за нетрезвое вождение и решил это дело отметить с друзьями, - добавляют в полиции.

В машине рядом с ним сидел его старший брат. Тоже пьяный. Он пытался выгородить родственника, уверял, что за рулем сидел кто-то другой. Однако очевидцы происшествия никого другого в машине не видели. Самого же водителя после освидетельствования увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.