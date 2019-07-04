В Екатеринбурге будущих прокуроров заставили писать хорошие отзывы про вуз, который заканчивал Чайка

Неоднозначное задание на лето выдали учащимся института прокуратуры УрГЮУ в Екатеринбурге. Студентов обязали написать положительные отзывы про вуз на таких ресурсах как «Флампа»,«Отзовик», Google, «Яндекс» и других.

Скриншоты сообщений с текстом письма заместителя директора института Максима Кургузикова, в котором говорится, что участие в акции для начинающих юристов «строго обязательное», в редакцию «КП» прислал один из учащихся.

Вот такие сообщения рассылают будущим прокурорам. Фото: читатели "КП"

- Ответственные за исполнение: старосты группы, старосты курсов и потоков необходимо от одной академической группы сделать 100 отзывов на каждом из указанных ресурсов, — говорится в сообщении, - Сделать положительные отзывы об институте прокуратуры УрГЮУ. Сказать о высококлассных преподавателях, заботе деканата института о своих студентах, о предоставлении общежития. Запрещается упоминать другие вузы.

Кроме этого учащимся запретили публиковать во «ВКонтакте» фотографии с алкоголем и обязали подписаться на официальную группу вуза. Сами студенты остались недовольны таким подходом к популяризации УрГЮУ.

- Когда обсуждал это с одногруппниками, то сошлись на том, что пытаются поднимать рейтинги за счет студентов и это не клева, - рассказал «КП» будущий прокурор.

Позже к спорной ситуации подключился проректор по учебной работе Дмитрий Грибанов.

Подавляющее большинство наших студентов любит свой университет и гордится им. Поэтому обращение администрации к студентам с просьбой выразить свое отношение к вузу – это нормально. На сайте «Поступашки» есть масса примеров, когда ровно то же самое делали другие вузы, только оформили это как инициативу самих студентов.

Участие в проекте – дело добровольное. Никакой «обязаловки» и санкций за отказ похвалить свой институт по определению быть не могло. Спасибо тем, кто выразил свое отношение к данной провокации, основываясь на здравом смысле и объективном подходе к ситуации, - заявил Грибанов.

Стоит добавить, что Генпрокурор России Юрий Чайка окончил УрГЮУ по специальности «правоведение» в 1976 году.