Интернет-магазин Polaris предлагает скидки до -30% на технику для кухни
Количество товаров ограничено!
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Интернет-магазин Polaris предлагает скидки до -30% на технику для кухни*
Количество товаров ограничено!
Промокод: 0207
Cроки проведения акции 02.07.2019 – 08.07.2019
Ссылка на акцию.
Ссылка на раздел Техника для кухни.
*Скидка рассчитывается от полной стоимости товара. Скидки не суммируются.
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Бесплатная курьерская доставка по Москве и Московской области при покупке от 3000 руб.
Бесплатная доставка до пункта самовывоза в Вашем городе при покупке от 3000 руб.
Скидка 3% при оплате картой на сайте суммируется с промокодом 0207.
ИСТОЧНИК KP.RU