2019-07-03T16:49:26+03:00
Общество

Интернет-магазин Polaris предлагает скидки до -30% на технику для кухни

Количество товаров ограничено!
Поделиться:
Фото: PolarisФото: Polaris
Изменить размер текста:

Интернет-магазин Polaris предлагает скидки до -30% на технику для кухни*

Количество товаров ограничено!

Промокод: 0207

Cроки проведения акции 02.07.2019 – 08.07.2019

Ссылка на акцию.

Ссылка на раздел Техника для кухни.

*Скидка рассчитывается от полной стоимости товара. Скидки не суммируются.

Дополнительно Спецпредложение!

Бесплатная курьерская доставка по Москве и Московской области при покупке от 3000 руб.

Бесплатная доставка до пункта самовывоза в Вашем городе при покупке от 3000 руб.

Скидка 3% при оплате картой на сайте суммируется с промокодом 0207.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Первые пациенты вернулись в Архангельскую область из московских клиник
Из Москвы домой, в Ленский район Архангельской области, вернулись первые пациенты, получившие бесплатную медицинскую помощь в столице в рамках реализации программы «Москва – столица здоровья», реализуемой Правительством города Москвы
Новости 24
Екатеринбург вошел в топ-3 по уровню зарплат: кто стал получать больше
В Екатеринбурге из-за ИННОПРОМа вводят новые автобусные маршруты
Лариса Гузеева поздравила актера Серебрякова с днем рождения фотографией из сквера в Екатеринбурге
«Noize MC, «Старый приятель, Lumen»: организаторы летней версии фестиваля «Старый Новый Рок» назвали хэдлайнеров
В Свердловской области Сабантуй объединит 20 тысяч человек
В Екатеринбурге в Зеленой роще срубили несколько деревьев
«Пусть не все верят в наши труды»: гаишников из Екатеринбурга поздравили песней
Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
«Мать отлучилась в магазин»: в Екатеринбурге из окна многоквартирного дома выпала семилетняя девочка
Шла на «зеленый»: в Екатеринбурге автохам сбил женщину с малышом и скрылся
Роспотребнадзор: Свердловская область на втором месте по степени зараженности ВИЧ
Изъяли записи с камер: силовики впервые прокомментировали убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге
В Екатеринбурге врачи перинатального центра заступились за коллегу Элину Сушкевич, которую обвиняют в убийстве младенца
В Нижнем Тагиле поставят памятник миллиардеру-меценату Владиславу Тетюхину
«Решили испытать судьбу»: в Екатеринбурге задержали наркоторговцев с товаром на сумму 17 миллионов рублей
«Будешь невесте могилу копать»: «очкарик», давший отпор мажору-южанину, рассказал об угрозах
МЧС прекратило активные поиски уральского дайвера, который пропал в Черном море
В Екатеринбурге появился «легальный» анонс фестиваля «Стенограффия»
Стало известно, где простятся и похоронят экс-главу киргизской диаспоры, убитого в Екатеринбурге
В УрФУ откроется пункт приема макулатуры
В Екатеринбурге стартует кастинг конкурса красоты «Мисс Офис-2019»
Администрация Екатеринбурга заложила 250 миллионов рублей на проектирование второй ветки метро
От «Щелкунчика» до Элтона Джона: сегодня в Екатеринбурге стартует Венский фестиваль музыкальных фильмов
Екатеринбург вошел в тройку городов, где больше всего зарабатывают специалисты