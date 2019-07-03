«Умеет считать пассажиров и следить за здоровьем водителя»: «Уралтрансмаш» показал умный трамвай

На заводе «Уралтрансмаш» сегодня, 3 июля, показали свою новую разработку. Это высокотехнологичный низкопольный трехсекционный трамвай модели 71–418, который может за раз перевозить 320 пассажиров. Новинка, по сути, модернизированный прототип модели 71–415, её в прошлом году уже успели обкатать по улицам Екатеринбурга.

- У него есть специальные выдвижные пандусы для людей на колясках. В салоне находится специальная кнопка для этого, - сообщает наш фотокорреспондент Галина Соловьева.

Такой вагон может прослужить до 20 лет.Фото: Галина Соловьева

Сама кабина длинной 27,8 метров, сделанная из негорючего пластика. В трамвае установлена система демонстрации движения по маршруту, система подсчёта пассажиров, которая записывает на бортовой компьютер данные о потоке людей. Это значительно снизит число безбилетников.

Также внутри есть датчики, отслеживающие физическое состояние водителя. Если человек будет засыпать за рулем и сидеть в неестественной позе, то система передаст сигнал диспетчеру. В салоне планируют установить вай-фай для пассажиров.

Такой вагон может прослужить до 20 лет, заявляют на заводе «Уралтрансмаш». Создатели планируют продать машину не только в России, но и в Европе. Такая возможность появится у разработчика на выставке ИННОПРОМ.

У трамвая впереди первые испытания.Фото: Галина Соловьева

Однако на улицы столицы Урала эта разработка может не попасть. По словам замглавы Алексея Бубнова, в бюджете Екатеринбурга пока не предусмотрено средств на закупку новых вагонов.

Тем временем, у трамвая впереди первые испытания. Сначала трамвай будет ездить набитый мешками с песком, а только потом с людьми.