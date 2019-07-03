«Мы жаждали его крови, но деньги нужнее»: на Урале семья велогонщицы добивается выплат от водителя, который искалечил их сына

В 2014 году жизнь семьи Сергея и Инны Паниных из Первоуральска поделалась на «до» и «после». В считанных метрах от их дома под колеса машины попал единственный сын Артем. От удара у 14-летнего мальчика произошли разрывы внутренних органов, сухожилий, смещение костей и это не считая множества других травм.

В итоге мальчик провел в реанимации 25 дней, где врачи буквально по кусочкам собирали его тело. Уже потом его признают инвалидом I группы.

А вот жизнь виновника ДТП Армена Оганесяна, судя по всему, никак не изменилась после того рокового дня. Мужчина сбил Артема будучи за рулем Hyundai Santa Fe своего брата. При составлении протокола аварии она заявил, что ехал со скоростью в 37 км/ч, но независимая экспертиза доказала, что иномарка снесла мальчика при 61 км/ч (при ограничении скорости в 40 км/ч – прим.ред.).

После аварии Артем прикован к кровати. Фото: предоставлено Сергеем Паниным

Лишь зимой 2017 года суд признал Оганесяна и его брата виновным, а в качестве наказания назначил пожизненное содержание пострадавшего школьника. Каждый месяц каждый из них обязан выплачивать родителям Артема по 13 800 рублей, а также единоразово выплатить сто тысяч.

Но ни денег, ни извинений Сергей и Инна по сей день так и не увидели.

- Я работаю электриком, - рассказывает «КП» отец Сергей Панин. - Моя супруга велогонщица, победительница многих соревнований, как в России, так и в Европе. Все призовые деньги шли на то, чтобы поднять сына, а сейчас она работает учителем физкультуры. Нам говорили: «Откажитесь от него! Он не выживет!». Но мы подняли ребенка, и будем бороться дальше. Сейчас Артему требуется операция на позвоночнике, чтобы он мог ходить. Также нужны дорогостоящие курсы физиотерапии и зубные протезы, так как зубы разрушились от сильных препаратов.

Семья Паниных неоднократно обращалась к судебным приставам, чтобы те арестовали имущество Армена Оганесяна. Но в ФССП лишь разводят руками и никак не могут привлечь злостного неплательщика к ответственности.

- Оганесян скрывается у своих родственников на даче. Раньше мы жаждали его крови, но деньги нужнее. Из-за него наш мальчик стал инвалидом, а ему все сходит с рук!

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