2019-07-03T13:50:19+03:00
Общество

«Мы жаждали его крови, но деньги нужнее»: на Урале семья велогонщицы добивается выплат от водителя, который искалечил их сына

От удара у Артема разорвались внутренние органы и сместились кости
Олег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments2
Артем перебегал дорогу рядом с домом. Тогда там не было пешеходного перехода. Фото: предоставлено Сергеем ПанинымАртем перебегал дорогу рядом с домом. Тогда там не было пешеходного перехода. Фото: предоставлено Сергеем Паниным
Изменить размер текста:

В 2014 году жизнь семьи Сергея и Инны Паниных из Первоуральска поделалась на «до» и «после». В считанных метрах от их дома под колеса машины попал единственный сын Артем. От удара у 14-летнего мальчика произошли разрывы внутренних органов, сухожилий, смещение костей и это не считая множества других травм.

В итоге мальчик провел в реанимации 25 дней, где врачи буквально по кусочкам собирали его тело. Уже потом его признают инвалидом I группы.

А вот жизнь виновника ДТП Армена Оганесяна, судя по всему, никак не изменилась после того рокового дня. Мужчина сбил Артема будучи за рулем Hyundai Santa Fe своего брата. При составлении протокола аварии она заявил, что ехал со скоростью в 37 км/ч, но независимая экспертиза доказала, что иномарка снесла мальчика при 61 км/ч (при ограничении скорости в 40 км/ч – прим.ред.).

После аварии Артем прикован к кровати. Фото: предоставлено Сергеем Паниным

После аварии Артем прикован к кровати. Фото: предоставлено Сергеем Паниным

Лишь зимой 2017 года суд признал Оганесяна и его брата виновным, а в качестве наказания назначил пожизненное содержание пострадавшего школьника. Каждый месяц каждый из них обязан выплачивать родителям Артема по 13 800 рублей, а также единоразово выплатить сто тысяч.

Но ни денег, ни извинений Сергей и Инна по сей день так и не увидели.

- Я работаю электриком, - рассказывает «КП» отец Сергей Панин. - Моя супруга велогонщица, победительница многих соревнований, как в России, так и в Европе. Все призовые деньги шли на то, чтобы поднять сына, а сейчас она работает учителем физкультуры. Нам говорили: «Откажитесь от него! Он не выживет!». Но мы подняли ребенка, и будем бороться дальше. Сейчас Артему требуется операция на позвоночнике, чтобы он мог ходить. Также нужны дорогостоящие курсы физиотерапии и зубные протезы, так как зубы разрушились от сильных препаратов.

Семья Паниных неоднократно обращалась к судебным приставам, чтобы те арестовали имущество Армена Оганесяна. Но в ФССП лишь разводят руками и никак не могут привлечь злостного неплательщика к ответственности.

- Оганесян скрывается у своих родственников на даче. Раньше мы жаждали его крови, но деньги нужнее. Из-за него наш мальчик стал инвалидом, а ему все сходит с рук!

Благодарим за помощь при подготовке материала группу «ВКонтакте» «Лампа».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Первые пациенты вернулись в Архангельскую область из московских клиник
Из Москвы домой, в Ленский район Архангельской области, вернулись первые пациенты, получившие бесплатную медицинскую помощь в столице в рамках реализации программы «Москва – столица здоровья», реализуемой Правительством города Москвы
Новости 24
«Пусть не все верят в наши труды»: гаишников из Екатеринбурга поздравили песней
Банк УРАЛСИБ продолжил автокредитование по программам с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
«Мать отлучилась в магазин»: в Екатеринбурге из окна многоквартирного дома выпала семилетняя девочка
Шла на «зеленый»: в Екатеринбурге автохам сбил женщину с малышом и скрылся
Роспотребнадзор: Свердловская область на втором месте по степени зараженности ВИЧ
Изъяли записи с камер: силовики впервые прокомментировали убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге
В Екатеринбурге врачи перинатального центра заступились за коллегу Элину Сушкевич, которую обвиняют в убийстве младенца
В Нижнем Тагиле поставят памятник миллиардеру-меценату Владиславу Тетюхину
«Решили испытать судьбу»: в Екатеринбурге задержали наркоторговцев с товаром на сумму 17 миллионов рублей
«Будешь невесте могилу копать»: «очкарик», давший отпор мажору-южанину, рассказал об угрозах
МЧС прекратило активные поиски уральского дайвера, который пропал в Черном море
В Екатеринбурге появился «легальный» анонс фестиваля «Стенограффия»
Стало известно, где простятся и похоронят экс-главу киргизской диаспоры, убитого в Екатеринбурге
В УрФУ откроется пункт приема макулатуры
В Екатеринбурге стартует кастинг конкурса красоты «Мисс Офис-2019»
Администрация Екатеринбурга заложила 250 миллионов рублей на проектирование второй ветки метро
От «Щелкунчика» до Элтона Джона: сегодня в Екатеринбурге стартует Венский фестиваль музыкальных фильмов
Екатеринбург вошел в тройку городов, где больше всего зарабатывают специалисты