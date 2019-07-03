«Деловая пятница» с «Комсомолкой»: как развивается рынок недвижимости в Екатеринбурге

Какое жилье сегодня в Екатеринбурге пользуется спросом у покупателя? Сколько объектов выставлено в сегментах первичного и вторичного жилья и за что не готовы платить клиенты? Эксперты обсудили актуальные вопросы рынка недвижимости на «Деловой пятнице», которую организовала «КП-Екатеринбург».

СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ

Оценки специалистов по соотношению первичного и вторичного жилья разнятся, однако часть из них склонна утверждать, что этот показатель сегодня – примерно 50/50.

На вторичку сегодня попадают объекты, которые застройщики уже ввели в эксплуатацию, но по сути, это новые дома. У крупных компаний всегда есть пул объектов, которые моментально переходят в разряд категорию вторички.

По словам генерального директора АН «Диал» Александра Дмитриева, соотношение 50/50 вполне приемлемо.

- Большинство риелторов продают вторичку. Если посмотреть на данные сделок Росреестра по первичному жилью, есть ощущение, что количество сделок меньше. Но, если смотреть по проданным квадратным метрам, первичное жилье – в приоритете. Потому что новые квартиры больше по площади, - считает Дмитриев.

Сейчас ситуация со спросом на новое жилье в городе стабилизировалась. По мнению экспертов, скачков роста или падения продаж в ближайшее время не ожидается. Аномальный спрос был в ноябре 2018 года. Застройщики поднимали цены, чтобы его остановить. Ряд застройщиков и сегодня ведут «игру» под девизом «с 1 июля поднимут цены, успевайте купить». Но сейчас уже нет такого ажиотажа, потому что покупатель был напуган прошлой осенью, плюс тогда банки предлагали хорошие условия – предварительное одобрение на три месяца. Тогда большая часть платежеспособных покупателей уже воспользовались этим предложением.

КОНКУРЕНЦИЯ НА РУКУ ПОКУПАТЕЛЮ

Среди застройщиков сегодня на рынке наблюдается серьезная конкуренция, поэтому у клиентов – большой выбор предложений. Покупателю важно приобрести жилье с развитой инфраструктурой, при этом, желательно в тихом месте.

- У нас стабильно работает порядка 15 девелоперов. Клиенту есть из чего выбирать: в одной локации представлено несколько проектов. Поэтому застройщику приходится не только быстро и качественно строить, но и уделять особое внимание благоустройству и инфраструктуре, - комментирует Руслан Музафаров, коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале. - Так, например, в нашем малоэтажном экологически чистом жилом квартале «Мичуринский» на Широкой речке мы построили для жителей образовательный центр, объединивший детский сад и школу, парк с зонами для занятий спортом и отдыха, благоустроенную тропу здоровья в лесу, паркинг. Во второй очереди уже этим летом мы начнем строительство уютной пешеходной аллеи, где будет комфортно отдыхать всей семьей.

Участники круглого стола считают, что главное для покупателя - комфорт и инфраструктура. Фото: Данил Бабин

КОМФОРТ – ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ НОВОСТРОЕК

«Группа ЛСР» сейчас создает двухкилометровый бульвар в соседнем ЖК «Меридиан». Здесь обустроят спортивные и игровые площадки для детей и подростков, отдельные места отдыха для взрослых зоны ворк-аутов, велодорожки и спортивный корт с современным монолитным резиновым покрытием, а также будут высажены зеленые кустарники и деревья. Так же в «Меридиане» уже в этом году начнется строительство нового образовательного центра с бассейном

- Набирает обороты и тренд закрытых дворов. Они бывают двух типов. В одном случае проезды сделаны, но жители решают убрать машины из двора, как, например, в «Мичуринском». В другом – дворы сразу запроектированы закрытыми от проезда автомобилей, а в домах предусмотрены сквозные подъезды. Пример – ЖК «Цветной бульвар» в Пионерском, где, кстати, мы тоже построим благоустроенный пешеходный бульвар, - говорит Руслан Музафаров.

Создание комфортной среды для проживания – это то, что выгодно отличает рынок новостроек от рынка вторичного жилья. Для клиента, судя по опросам, при выборе жилой недвижимости, интересуют место расположения ЖК, уровень комфорта и инфраструктура. Именно на эти параметры и опираются крупные застройщики.