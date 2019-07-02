2019-07-02T14:00:14+03:00
Общество

Уральские заключенные с помощью баяна и электрогитары исполнили песню группы Metallica

Они спели на русском "Mama Said"
Данил СВЕЧКОВ
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Песню группы Metallica заключенные исполняли на русском языке. Фото: ГУФСИН по Свердловской областиПесню группы Metallica заключенные исполняли на русском языке. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
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В колониях Урала американская группа Metallica не выступает, но песни ее здесь звучат. В ИК-12, что под Нижним Тагилом, появилась собственная метал-группа. Основали ее заключенные Денис Поларшинов и Евгений Кудрин. Вместе они записали кавер-версию на песню группы Metallica "Mama Said".

Уральские заключенные спели песню группы Metallica .Видео: ГУФСИН по Свердловской области

- В качестве инструментов они использовали баян и электрогитару, - отметили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - В конце прошлого года, кстати, они уже записывали кавер на песню "Lily Was Here", созданную в 1989 году саксофонистской Кэнди Далфер и гитаристом Дэвидом Стюартом.

ИК-12 это колония строгого режима, в которой находятся люди, осужденные за разбой, убийства, грабеж и наркоторговлю. Кстати, в апреле заключенные этой же колонии записали видео-приглашение для рэпера Басты, чтобы по пути на концерт в Нижний Тагил, он заглянул и в уральскую колонию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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