Уральские заключенные с помощью баяна и электрогитары исполнили песню группы Metallica

В колониях Урала американская группа Metallica не выступает, но песни ее здесь звучат. В ИК-12, что под Нижним Тагилом, появилась собственная метал-группа. Основали ее заключенные Денис Поларшинов и Евгений Кудрин. Вместе они записали кавер-версию на песню группы Metallica "Mama Said".

Уральские заключенные спели песню группы Metallica .Видео: ГУФСИН по Свердловской области

- В качестве инструментов они использовали баян и электрогитару, - отметили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. - В конце прошлого года, кстати, они уже записывали кавер на песню "Lily Was Here", созданную в 1989 году саксофонистской Кэнди Далфер и гитаристом Дэвидом Стюартом.

ИК-12 это колония строгого режима, в которой находятся люди, осужденные за разбой, убийства, грабеж и наркоторговлю. Кстати, в апреле заключенные этой же колонии записали видео-приглашение для рэпера Басты, чтобы по пути на концерт в Нижний Тагил, он заглянул и в уральскую колонию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рэпера Басту пригласили в колонию в Нижнем Тагиле

17 мая в Нижнем Тагиле выступит рэпер Баста. По этому случаю, заключенные ИК-12, записали видео-приглашение «Баста, ждём тебя в Нижнем Тагиле». (Подробности)

Небо сквозь решетку: как в "Черном беркуте" жил последователь Чикатило и убийца, отомстивший за смерть Круга

Исправительная колония - 56, более известная в народе, как «Черный беркут», находится на севере Свердловской области. Она скрыта от глаз глухим таежным лесом. Рядом железнодорожный тупик. Вокруг немногочисленные дома, в которых живут либо бывшие осужденные, либо сотрудники ИК. До ближайшего городка Ивделя более 30 километров… (Подробности)