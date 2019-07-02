«Утром он попал в аварию»: в Нижнем Тагиле при загадочных обстоятельствах пропал мужчина похожий на Ивана Голунова

В Нижнем Тагиле при загадочных обстоятельствах пропал мужчина, похожий на Ивана Голунова. О поиске 28-летнего Тимофея Романенко объявила его жена 1 июля. Анастасия рассказала «Комсомольской правде», что 27 июня ее супруг уехал на работу и с тех пор она его больше не видела. Девушка добавила, что созванивалась с Тимофеем утром следующего дня.

- Утром он попал в аварию на рабочей машине. С места ДТП его отпустили, туда приехал начальник. Он оставил в автомобиле свой телефон и ушел в сторону Сухоложского посёлка, - поделилась Анастасия.

Фото: предоставлено Анастасией Романенко. Это фото сделано в день пропажи Тимофея Романенко

Тимофей Романенко работает водителем, у него есть жена и двое маленьких детей. Супруга уточнила, что Тимофей не пьет и ей неизвестно, почему пропал. Сейчас Анастасия написала заявление в полицию и вечером собирается искать мужа вместе со знакомыми.

Фото: предоставлено Анастасией Романенко. У Тимофея Романенко есть жена и двое детей.

В день пропажи Тимофей Романенко был одет в спортивные брюки черного цвета, темные кроссовки, серую кепку с черным козырьком и серую толстовку. Мужчина носит очки для зрения, есть татуировка на левой руке. Сам он худощавого телосложения, рост примерно 175-180 сантиметров. Всем, кто может сообщить о местонахождении Тимофея Романенко, просят обращаться по телефонам: + 7 (900) 043-76-31 (Анастасия) и +7 (950) 200-56-44 (Ирина).